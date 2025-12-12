Preparan agricultores bloqueos por falta de acuerdos

Tras una primera reunión sin avances con la Secretaría de Gobernación, productores agrícolas del norte de Tamaulipas advirtieron que reactivarán las protestas y bloqueos carreteros si el Gobierno federal no presenta acuerdos concretos la próxima semana.

Héctor Eliborio Peña de León, presidente de la Asociación de Propietarios Rurales de Río Bravo y representante de los agricultores en las negociaciones en la capital del país, informó que el encuentro sostenido con funcionarios federales no dejó ningún compromiso que brinde certeza al sector.

Durante la reunión, los agricultores presentaron una propuesta para establecer precios justos en la venta de granos mediante la regulación del mercado, sin necesidad de que el Gobierno destine recursos públicos. Sin embargo, el planteamiento fue rechazado por las autoridades al considerarlo inviable.

“No llegamos a nada… la propuesta que les hicimos no les gustaba de plano a ellos”, señaló Peña de León. Aseguró que lo único que solicitan es que el Gobierno fije precios adecuados a través de instrumentos de regulación existentes. “No queremos regalado nada… sólo queremos que regulen el mercado y déjennos trabajar”, afirmó.

El dirigente explicó que la regulación permitiría establecer el precio real de los productos agrícolas y negó que las cifras mencionadas —150 mil millones de pesos— correspondan a gasto público, aclarando que se trata de montos de comercialización final.

Peña de León indicó que existe el compromiso de una segunda reunión programada para el próximo martes, en la que participarían el secretario de Agricultura, Víctor Manuel Villalobos, así como funcionarios de la Secretaría de Economía. No obstante, reconoció que aún no hay certeza de que la cita se concrete.

“Estamos esperando que se acerque alguien… pero no sabemos todavía si se sumará alguien más o si realmente se va a hacer la reunión”, comentó.

Posibles bloqueos en puerta

Ante la falta de acuerdos y la incertidumbre sobre el próximo encuentro, los productores advirtieron que están preparados para retomar las manifestaciones.

“Si no se presenta ningún acuerdo la semana que entra, regresarían las protestas y los bloqueos”, dijo el dirigente rural.

Aunque aún no hay fecha definida debido al cierre del año, señaló que la decisión se tomará en cuanto exista claridad sobre la reunión con el Gobierno federal. “Así es, no sabemos las fechas porque ya es fin de año… pero vamos a concretar bien qué día sería”, agregó.

Los agricultores reiteraron que su movimiento se centra en dos demandas principales: precios justos para sus cosechas y libertad para comercializar sin depender de un sistema que consideran restrictivo. Afirmaron que la regulación del mercado es la vía para garantizar la viabilidad económica del campo tamaulipeco.

Comentarios