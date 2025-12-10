Productores de Tamaulipas exigen precios justos al Gobierno

Productores agrícolas de Tamaulipas reiteraron su exigencia al Gobierno Federal para establecer un precio de garantía de 7,200 pesos por tonelada de maíz y 6,000 pesos para el sorgo, montos que consideran indispensables para sostener la actividad agrícola del estado y competir en condiciones más equitativas con los agricultores de Texas, quienes —afirman— reciben mayores apoyos y beneficios gubernamentales.

La mañana del miércoles, una comisión de representantes del sector agrícola sostuvo una reunión con autoridades de la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México, luego de varias semanas de insistencia para abrir un diálogo formal.

En este encuentro, los productores reiteraron que su postura se mantendrá firme, al considerar que los precios actuales son injustos y ponen en riesgo la viabilidad económica del campo tamaulipeco.

Los líderes advirtieron que, de no recibir una respuesta favorable, continuarán las manifestaciones en carreteras y puentes internacionales, donde ya se han registrado bloqueos como parte de las protestas.

Aseguraron que “no hay marcha atrás”, pues esta lucha —aseguran— es fundamental para garantizar la estabilidad de miles de familias que dependen de la producción de maíz y sorgo.

Gabriel Armendáriz, presidente del Comité Municipal Campesino de Reynosa, explicó que los productores mexicanos enfrentan desventajas significativas en comparación con Estados Unidos.

Señaló que los agricultores texanos tienen acceso a subsidios al diésel, apoyos directos al campo y seguros catastróficos, mientras que en México los productores operan prácticamente sin respaldo.

“Así como tenemos el precio no somos competitivos con ningún país.

Estados Unidos tiene el subsidio de diésel, tiene subsidio del campo, tiene seguros catastróficos; aquí en México nada más y te va bien ya la hiciste, y si no, ya te fregaste”, explicó.

Agregó que la falta de respuesta del Gobierno Federal está provocando que cada vez haya más tierra sin sembrar en regiones como Tamaulipas, Sinaloa y otras entidades, pues muchos agricultores consideran que el campo ha dejado de ser rentable.

Armendáriz enfatizó que numerosos productores están resistiendo pese a no obtener ganancias y que la situación se vuelve insostenible sin un precio justo que permita recuperar la inversión y mantener activa la producción.

Los agricultores concluyeron que su movimiento continuará hasta lograr un compromiso real del Gobierno Federal que atienda las necesidades del campo y permita restablecer la competitividad del sector agrícola en la región.

