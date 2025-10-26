Capturan a presunto asaltante tras violento robo en tienda Oxxo

Elementos de la Policía Estatal lograron la detención de un presunto asaltante que, tras cometer un violento robo a mano armada en una tienda Oxxo, intentó darse a la fuga ingresando a varios domicilios particulares de la colonia Jardín 20 de Noviembre.

El incidente ocurrió alrededor de las 9:00 horas de este domingo, en el establecimiento ubicado en la calle Uno y bulevar Adolfo López Mateos; de acuerdo con versiones de empleados y testigos, dos hombres participaron en el atraco. Uno de ellos ingresó previamente al local para tomar fotografías, mientras que el segundo, con el rostro cubierto y portando un arma de fuego, amenazó a las cajeras y clientes, apoderándose del dinero en efectivo.

Tras cometer el robo, el individuo huyó por el bulevar y se introdujo a un domicilio cercano, intentando escapar por las azoteas y esconderse en otra vivienda, donde finalmente fue asegurado por los agentes estatales.

Empleados del establecimiento informaron que el mismo sujeto ya había asaltado la tienda días atrás, por lo que su captura representa una acción relevante de las autoridades para frenar este tipo de delitos.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público para el seguimiento de las investigaciones correspondientes.

Comentarios