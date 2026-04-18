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Tamaulipas

Lleva Humberto Prieto programa 'HP Cinema' a estudiantes

El evento reunió a alumnos de los turnos matutino y vespertino, quienes compartieron un momento de recreación y esparcimiento dentro de sus planteles educativos

  • 18
  • Abril
    2026

En el marco de los festejos por el Día del Niño, el diputado Humberto Prieto Herrera llevó su programa “HP Cinema” a la colonia Reservas Territoriales Campestre, donde convivió con estudiantes de nivel básico.

La actividad se realizó este viernes 17 de abril, con la participación de alumnos de las escuelas Bertha González de Garza Zamora y Prof. José Guadalupe Castillo Parra, quienes disfrutaron de una función cinematográfica organizada especialmente para ellos.

Acompañado por su esposa, Verónica Garza de Prieto, el legislador encabezó el evento en el que también se entregaron palomitas y jugos a los menores, como parte de la celebración.

Durante su mensaje, Prieto Herrera expresó que este tipo de actividades forman parte del inicio de los festejos del Día del Niño, destacando la importancia de convivir directamente con la comunidad estudiantil.

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El evento reunió a alumnos de los turnos matutino y vespertino, quienes compartieron un momento de recreación y esparcimiento dentro de sus planteles educativos.

Con este programa, el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado busca mantener cercanía con la ciudadanía, llevando actividades recreativas y de convivencia a distintos sectores de Reynosa.


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