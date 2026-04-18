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Nuevo León

Generará Frente Frío 45 lluvias y fresco en NL: Protección Civil

¡Toma precauciones! También advirtieron rachas de viento de fuerte a moderadas mientras que la masa de aire polar ocasionará ambiente más fresco en la región.

  • 18
  • Abril
    2026

Protección Civil de Nuevo León emitió un aviso preventivo ante el ingreso del Frente Frío 45, sistema que provocará lluvias fuertes, rachas de viento y un marcado descenso en la temperatura durante este sábado y domingo en la entidad.

De acuerdo con el reporte oficial, el frente frío se desplazará sobre el norte y noreste del país y, en interacción con un canal de baja presión, generará precipitaciones durante la tarde y noche de este sábado, así como durante el domingo.

Las lluvias comenzarían en el área metropolitana de Monterrey y posteriormente se extenderían hacia distintas zonas del estado.

Las autoridades no descartaron registros superiores en algunos sectores.

frente frio 45 proteccion civil

Además, se espera viento de componente norte-noroeste con rachas de moderadas a fuertes, mientras que la masa de aire polar asociada al sistema ocasionará ambiente más fresco en la región.

Protección Civil estatal recomendó a la población evitar cruzar ríos, vados o arroyos, moderar la velocidad al conducir y mantenerse informada únicamente a través de fuentes oficiales.


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