Tottenham deja escapar el triunfo y sigue en zona de descenso

El Tottenham Hotspur volvió a tropezar en la Premier League y lo hizo de la forma más dolorosa: dejando escapar el triunfo en tiempo de compensación.

El empate 2-2 ante el Brighton & Hove Albion no solo prolongó su racha sin victorias, sino que lo mantiene en zona de descenso cuando restan apenas cinco jornadas para el final del campeonato.

Han pasado ya 111 días desde la última victoria liguera de los Spurs, conseguida el 28 de diciembre ante Crystal Palace.

Desde entonces, el equipo ha encadenado decepciones que hoy lo colocan en el puesto 18 de la tabla, con apenas 31 puntos y a la espera de otros resultados que podrían complicar aún más su permanencia.

Un partido que parecía resuelto

El encuentro tuvo momentos de esperanza para el conjunto londinense. Pedro Porro abrió el marcador con un remate de cabeza, mientras que Xavi Simons firmó uno de los goles de la jornada con un potente disparo desde fuera del área que se incrustó en la escuadra.

El tanto del neerlandés, al minuto 77, parecía encaminar a los Spurs hacia un triunfo necesario.

La celebración fue desbordada, Simons incluso trepó la grada en un gesto de liberación colectiva tras semanas de frustración, sin embargo la historia volvió a repetirse.

Cuando el Tottenham ya saboreaba la victoria, un error defensivo terminó por condenarlo. Kevin Danso no logró despejar con claridad dentro del área y Jan Paul van Hecke recuperó el balón para asistir a Georginio Rutter, quien marcó el 2-2 definitivo en el minuto 95.

El empate fue un golpe anímico inmediato. Jugadores como Simons, Porro y Danso mostraron frustración en el césped, mientras la afición observaba incrédula cómo se escapaban dos puntos vitales.

“Tenemos cinco partidos más”, insistió el técnico Roberto De Zerbi tras el encuentro, al tiempo que pidió mantener la concentración y evitar que el golpe emocional afecte al equipo.

It ends level in N17. pic.twitter.com/5UiNvh211R — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) April 18, 2026

Una crisis que no se detiene

El Tottenham acumula ya 15 partidos sin ganar, una cifra alarmante que lo acerca a registros históricos negativos en la Premier League.

Equipos como Derby County (2007-08) y Sunderland (2002-03), que atravesaron rachas similares, terminaron descendiendo.

Última llamada para evitar el descenso

Con cinco jornadas por disputarse, Tottenham enfrenta un cierre de temporada que definirá su futuro inmediato.

El próximo duelo ante Wolverhampton será clave en la lucha por la permanencia.

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