Caseta de cobro de la Rumbo Nuevo entra en funciones en febrero

El secretario de Obras Públicas del Gobierno del Estado, Pedro Cepeda Anaya, confirmó que la caseta de cobro en la carretera rumbo nuevo, ubicada en la sierra de Jaumave, no comenzará a operar hasta que la empresa contratada finalice la obra al 100%.

Se espera que la caseta entre en funcionamiento a más tardar en el mes de febrero de 2026.

El funcionario estatal indicó que, como parte de las consideraciones de las autoridades, se permitirá la circulación vehicular gratuita para hasta 50 vehículos diarios, lo que equivale a un promedio de 1,500 unidades al mes.

Esta medida beneficiará a los habitantes de las comunidades ejidales del altiplano tamaulipeco.

Aunque no se proporcionó una fecha exacta para la apertura de la caseta, se anticipa que podría ser entre el 20 y el 28 de febrero de 2026.

La caseta de cobro en la carretera Rumbo Nuevo, ubicada en el municipio de Jaumave, Tamaulipas, tiene varias características fundamentales:

Inicio de Operaciones: Se espera que la caseta comience a operar en febrero de 2026.

Costo del Peaje: El cobro será de aproximadamente 60 pesos por vehículo. Las tarifas para vehículos pesados aún están por definirse.

Objetivo: Esta infraestructura es parte de un proyecto más amplio de modernización de la carretera, con el fin de mejorar la conectividad y el tránsito en la región.

Inversión y Desarrollo: La construcción de la caseta es parte de un esfuerzo mayor para promover el desarrollo económico en Tamaulipas, facilitando el transporte y la logística

