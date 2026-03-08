Celebra Claudia del Valle 19 años en Cruz Roja Matamoros

Con 19 años de servicio dentro de la Cruz Roja Mexicana, delegación Matamoros, Claudia del Valle se ha consolidado como una de las paramédicas voluntarias con mayor trayectoria en la institución, donde además actualmente se desempeña como directora de la Escuela de Técnicos en Urgencias Médicas.

Claudia, quien cuenta con formación como técnico en urgencias médicas nivel básico, explicó que su interés por ingresar al área de atención prehospitalaria surgió a partir de una experiencia personal con un familiar, momento en el que no supo cómo reaccionar ante una situación de emergencia. Ese hecho la motivó a prepararse para poder ayudar a otras personas en momentos críticos.

Durante su proceso de formación enfrentó varios retos, principalmente porque en ese momento tenía hijos pequeños, lo que hacía más complicado dedicar tiempo a sus estudios y a las guardias dentro de la institución.

A pesar de las dificultades, decidió continuar con su preparación y mantenerse activa como voluntaria. Actualmente, combina su trabajo fuera de la Cruz Roja con las guardias en el área de socorros, además de su responsabilidad como directora de la Escuela de Técnicos en Urgencias Médicas, donde participa en la formación de nuevos paramédicos.

Tras casi dos décadas dentro de la institución, Claudia del Valle destacó que la constancia ha sido fundamental para mantenerse en el servicio, al tiempo que envió un mensaje a otras mujeres para que no abandonen sus metas y continúen preparándose para alcanzar sus objetivos.

