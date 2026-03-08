Podcast
Tamaulipas

Detectan casos de esquizofrenia en docentes de Altamira

Los profesores son sometidos a una nueva evaluación médica, para determinar si pueden reintegrarse a sus funciones o si procede una pensión por incapacidad

  • 08
  • Marzo
    2026

Autoridades sindicales del magisterio han detectado 37 casos de docentes con diagnósticos de esquizofrenia en distintos niveles educativos del municipio de Altamira, situación que ha llevado a implementar protocolos para retirarlos temporalmente frente al grupo y priorizar su atención médica.

Aplican protocolos para retirar temporalmente a maestros frente al grupo

El secretario de Organización de la Sección 9 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Juan Francisco Guevara Barrón, explicó que cuando se detecta un problema de salud mental que pueda representar riesgo para el docente o la comunidad escolar, el maestro es separado de sus actividades frente al aula.

Indicó que en primera instancia se les asignan otras labores administrativas o se les retira temporalmente del servicio educativo, a fin de que puedan recibir tratamiento médico especializado.

"En el último recuento que tuvimos aquí en Altamira, teníamos 37 casos en todos los niveles, y a esos maestros se les quita frente al grupo", señaló Juan Francisco Guevara Barrón, secretario de Organización de la Sección 9 del SNTE.

Docentes pueden permanecer hasta un año fuera de actividades

Detalló que en algunos casos se aplica un mecanismo de protección laboral que permite al docente permanecer hasta un año fuera de actividades educativas, periodo durante el cual debe atender su condición de salud.

Al concluir ese tiempo, los profesores son sometidos a una nueva evaluación médica, para determinar si pueden reintegrarse a sus funciones o si procede una pensión por incapacidad.

Estrés y ansiedad, primeros síntomas detectados

El representante sindical explicó que los primeros síntomas que suelen presentarse en los docentes con problemas de salud mental son estrés y ansiedad, los cuales pueden derivar en trastornos más severos si no se atienden oportunamente.

Señalan presión laboral y social en la docencia

Señaló que la carga laboral, la presión social y la pérdida de respaldo por parte de algunos padres de familia han generado un entorno cada vez más complejo para el ejercicio de la docencia.

"Hoy en día al maestro se le atribuyen muchas responsabilidades que no necesariamente le corresponden, y al mismo tiempo se ha ido perdiendo el respaldo social que antes tenía", expresó Juan Francisco Guevara Barrón.

Aumentan jubilaciones por motivos de salud

Añadió que esta situación también se refleja en un alto número de jubilaciones por motivos de salud, ya que algunos docentes prefieren retirarse cuando las evaluaciones médicas indican que no es recomendable continuar frente a grupo.

Sindicato mantiene vigilancia sobre salud docente

Guevara Barrón destacó que el sindicato mantiene vigilancia permanente sobre la salud del personal docente, con el objetivo de garantizar tanto la atención de los maestros como la seguridad y estabilidad del servicio educativo para los estudiantes.


Comentarios

