max_verstappen_correra_24_horas_nuerburgring
Max Verstappen correrá las '24 Horas de Nürburgring'

El cuatro veces campeón del mundo mencionó que esta carrera se encuentra dentro de su lista de deseos, por lo que se muestra muy entusiasmado por cumplirlo

  • 09
  • Marzo
    2026

El cuatro veces campeón de Fórmula 1, Max Verstappen anunció que competirá en la desafiante carrera de las "24 horas de Nürburgring", Alemania.

Verstappen y su equipo informaron el lunes que planea disputar en mayo la célebre prueba de resistencia, compartiendo un Mercedes-AMG GT3 con los colores de Red Bull con sus compañeros Daniel Juncadella, Jules Gounon y Lucas Auer.

"El Nürburgring Nordschleife es un lugar especial. No hay otra pista como esta. La 24 Horas de Nürburgring es una carrera que ha estado en mi lista de deseos durante mucho tiempo, así que me entusiasma de verdad que podamos hacerlo realidad ahora", indicó.

Así es la pista de Nürburgring, una de las pistas de alto riesgo

Con un trazado de casi 20.8 kilómetros y con más de 150 curvas y barreras, el diseño del Nordschleife en Nürburgring es conocido por sus emociones de alto riesgo.

La Fórmula 1 no lo ha utilizado desde 1976, cuando el entonces campeón vigente Niki Lauda sufrió quemaduras graves en un accidente.

Verstappen debutó en el circuito en septiembre con un auto más lento de especificación GT4 en una carrera de cuatro horas que le sirvió como prueba para obtener el permiso completo para competir con autos más rápidos en el circuito. Regresó y ganó otra carrera en un Ferrari GT3 más tarde ese mes.

max-verstappen-correra-24-horas-nürburgring.jpg

El equipo de Verstappen señala que también planea inscribirse en una carrera allí el 21 de marzo para prepararse para el desafío de 24 horas, encajando esa participación entre el Gran Premio de China y el Gran Premio de Japón

La carrera de 24 horas comienza a las 3 de la tarde hora local el 16 de mayo y termina al día siguiente, una semana antes del Gran Premio de Canadá.


