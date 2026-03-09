Aumenta inflación anual en México a 4.02% en febrero

La inflación anual en México se ubicó en 4.02% durante febrero de 2026, de acuerdo con los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

El resultado representa un aumento frente al 3.77% registrado en febrero de 2025 y se mantiene por encima del objetivo de 3% establecido por el Banco de México para mantener la estabilidad de precios.

Las cifras provienen del Índice Nacional de Precios al Consumidor, que mide la variación de los precios de bienes y servicios que consumen los hogares mexicanos.

En febrero 2026, el Índice Nacional de Precios al Consumidor #INPC se ubicó en 144.307 y representó un aumento de 0.50% respecto al mes anterior. Con este resultado, la inflación general anual fue de 4.02%.



Por componente, la inflación anual fue la siguiente:

Frutas y verduras encabezan los incrementos del mes

El reporte señala que los alimentos frescos fueron los productos con mayor aumento durante febrero. Entre los productos que registraron las mayores alzas mensuales destacan:

Limón: +25.97%

Jitomate: +22.51%

Papa y otros tubérculos: +20.86%

Tomate verde: +18.89%

Plátano: +10.79%

Estos incrementos fueron los que más presionaron el comportamiento del índice general durante el mes.

Algunos alimentos básicos registraron bajas

En contraste, varios productos de consumo frecuente mostraron reducciones en sus precios, lo que representó un alivio parcial para los hogares.

Entre los principales descensos se encuentran:

Huevo: -2.63%

Pollo: -1.29%

Carne de cerdo: -1.38%

Cebolla: -8.40%

Gas doméstico LP: -1.84%

Estas disminuciones ayudaron a moderar el impacto inflacionario en el gasto de alimentos, particularmente en las proteínas de mayor consumo.

Restaurantes y servicios educativos presionan la inflación

El sector de restaurantes y servicios de alojamiento fue el rubro con mayor incremento anual, con una inflación de 7.22% respecto a febrero de 2025.

Dentro de este segmento, establecimientos como loncherías, fondas, torterías y taquerías registraron un aumento mensual de 0.80%, consolidándose como uno de los componentes con mayor incidencia en el índice general.

Por su parte, los servicios educativos también mostraron presiones importantes, con una variación anual de 6.03%, lo que impacta directamente en las familias con hijos en edad escolar.

El comportamiento de los precios también presentó contrastes entre regiones del país.

El estado de Veracruz registró la mayor inflación mensual con 0.80%, mientras que la ciudad de Veracruz encabezó el listado de las 55 áreas monitoreadas con un aumento de 1.04% en febrero.

En el extremo contrario, Tamaulipas presentó la menor variación estatal con 0.12%, mientras que ciudades como Matamoros y Ciudad Jiménez reportaron ligeras reducciones en el nivel general de precios.

Aunque la inflación actual se encuentra lejos de los niveles superiores al 8% registrados en 2022, los datos reflejan una aceleración respecto al año anterior.

El componente subyacente, considerado el indicador que muestra la tendencia inflacionaria de fondo al excluir los precios más volátiles, se ubicó en 4.50% anual, su nivel más alto en varios meses.

Este indicador es uno de los principales elementos que observan las autoridades monetarias para evaluar la evolución de la inflación en el país.

