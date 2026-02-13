Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
San_Valentin_931206b676
Tamaulipas

CANACO Reynosa estima repunte de 30% en ventas por San Valentín

Entre los giros con mayor impacto se encuentran florerías, restaurantes, pastelerías, chocolaterías, joyería, ropa, calzado, belleza y cuidado personal

  • 13
  • Febrero
    2026

 La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Reynosa (CANACO Reynosa) informó que el comercio local podría registrar un incremento de hasta 30 por ciento en sus ventas con motivo de la celebración del 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad.

De acuerdo con un boletín de prensa emitido este 9 de febrero, la proyección local se encuentra alineada con la estimación nacional de una derrama económica de 36.2 mil millones de pesos, dada a conocer por la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR México).

La cámara empresarial detalló que, con base en el comportamiento histórico de esta fecha, el dinamismo registrado en los días previos y la concentración del consumo en giros específicos, se espera un repunte en diversos sectores del comercio formal de la ciudad.

Entre los giros con mayor impacto se encuentran florerías, restaurantes, pastelerías, chocolaterías, joyería, ropa, calzado, belleza, cuidado personal y servicios, principalmente en el primer cuadro de la ciudad y en las principales zonas comerciales de Reynosa.

WhatsApp Image 2026-02-13 at 2.42.37 PM (1).jpeg

El presidente de CANACO Reynosa, Gildardo López Hinojosa, señaló que, aun en un entorno económico cauteloso, esta fecha mantiene una alta carga emocional que impulsa el consumo.

“El 14 de febrero sigue siendo una de las fechas más importantes para el comercio. Aunque las familias cuidan más su gasto, priorizan detalles y experiencias significativas, lo que puede generar incrementos de ventas relevantes para los negocios formales”, expresó.

Añadió que el consumo se concentra principalmente en productos de entrega inmediata y en servicios, lo que permite una rápida rotación de inventarios y un mejor flujo de efectivo para las micro, pequeñas y medianas empresas.

“Estas celebraciones representan una oportunidad para fortalecer al comercio local. Cada compra realizada en un negocio formal impacta directamente en el empleo, la recaudación y la estabilidad económica de Reynosa”, subrayó.

Finalmente, CANACO Reynosa hizo un llamado a la ciudadanía a consumir en establecimientos formales, comparar precios, aprovechar promociones y privilegiar productos y servicios ofrecidos por empresas locales, al tiempo que destacó que este repunte permitirá amortiguar los efectos de la llamada Cuesta de Enero y mantener el dinamismo económico durante el primer trimestre del año en Tamaulipas.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

san_valentin_cupido_quien_es_14_de_febrero_9b309b5838
¿San Valentín y Cupido son el mismo? Te explicamos su origen
Whats_App_Image_2026_02_10_at_9_50_38_PM_63e723e902
Fortalece Monterrey vínculos con Laredo para impulsar el comercio
san_valentin_compras_regalos_derrama_496eaeacf4
Vendedores de Matamoros prevén repunte de ventas en San Valentín
publicidad

Últimas Noticias

INFO_7_VERTICAL_26_3e865a372e
Paulino Siller se convierte en nuevo campeón peso mosca de LUX
HBAX_Ywebg_A_Ae9_Aw_74275375b6
Canadá homenajea a las 8 víctimas de la masacre de Tumbler Ridge
b9f29cdc_3364_4d5c_9149_07c4907d3faa_eca9bcef05
Sigue actividad en lago Ciudad Deportiva pese a muerte de peces
publicidad

Más Vistas

zuazua_nl_5c34013be4
Autorizó padre de alcaldesa 'ecocidio' en humedal de Zuazua
escena_nodal_angela_ataque_convoy_a0449a505d
Reportan ataque a convoy de Christian Nodal y Ángela Aguilar
regina_mtz_esqui_juegos_olimpicos_invierno_2df1a0c303
Regina Martínez hace historia en Juegos Olímpicos de Invierno
publicidad
×