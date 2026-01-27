Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_01_27_at_16_40_00_1_ef94f666e6
Tamaulipas

Carnaval Tamaulipas 2026 llenará de fiesta el sur del estado

Del 12 al 15 de febrero, Tampico, Madero y Altamira celebrarán el Carnaval Tamaulipas 2026 con desfiles, comparsas y conciertos gratuitos para toda la familia

  • 27
  • Enero
    2026

El Carnaval Tamaulipas 2026 se encuentra listo para llenar de color, música y alegría el sur del estado. El Gobierno de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Turismo, invitó a la población y visitantes a disfrutar de esta gran fiesta del 12 al 15 de febrero en Tampico, Ciudad Madero y Altamira.

El evento contará con desfiles multicolores, comparsas vibrantes, la tradicional quema del mal humor, la coronación del rey y la reina del Carnaval, así como un gran cierre con premiaciones y tres conciertos totalmente gratuitos.

WhatsApp Image 2026-01-27 at 16.39.59 (2).jpeg

Esperan superar asistencia de 2025

El secretario de Turismo, Benjamín Hernández Rodríguez, destacó que se espera superar los más de 73 mil visitantes registrados en la edición 2025, consolidando al carnaval como uno de los eventos más importantes del sur de Tamaulipas.

WhatsApp Image 2026-01-27 at 16.40.00.jpeg

“Ven en familia o con amigos a disfrutar de la música, la tradición, la calidez y la seguridad que ofrece Tamaulipas”, expresó el funcionario estatal.

Hernández Rodríguez informó que existe una bolsa de premios de 1.3 millones de pesos, por lo que aún hay tiempo para inscribirse y participar en las categorías de comparsa, grupo de animación, carro alegórico y disfraz individual.

Cartel musical del Carnaval

WhatsApp Image 2026-01-27 at 16.39.59.jpeg

Los cierres de Carnaval contarán con presentaciones estelares:

  • 13 de febrero, en Ciudad Madero: El Poder del Norte, en Plaza Gobernadores de Playa Miramar.
  • 14 de febrero, en Altamira: La Sonora Dinamita en la Isla de la Esperanza, además de la presentación romántica de Manuel José.
  • 15 de febrero, en Tampico: La Leyenda, en la Laguna del Carpintero.

Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_DOS_FOTOS_2026_01_28_T110520_639_749fbe26b5
Liam Gallagher se burla de los precios de boletos de Harry Styles
G_p_A8g_AWUAA_Tp_CV_0f24999501
Neil Young dona su archivo musical digital a Groenlandia
83e48140_fb88_11f0_a422_4ba8a094a8fa_a55a72fdd4
Arctic Monkeys descarta retiro y reafirma unión musical
publicidad

Últimas Noticias

uanl_fitur_madrid2_7baae13c04
Proyecta UANL cultura de Nuevo León en Feria de Turismo en Madrid
robot_saltillo_humanoide_b0306602e3
Crean en Saltillo primer robot educativo de Latinoamérica
sostienen_nuevo_leon_menos_homicidios_diarios_b4fd55e8e7
Nuevo León sostiene 75% de homicidios diarios menos en 2026
publicidad

Más Vistas

771efe49_488e_43e1_9999_9abcef58cbcb_427ff05e95
Huye vendedor de Changan con enganche; denuncian fraude masivo
Whats_App_Image_2026_01_25_at_9_12_20_PM_6576aebcc7
Busca EUA a 'toda costa' a esposa regia de capo canadiense
escena_alexis_ortega_25ace32d69
Fallece Alexis Ortega, actor mexicano y doblaje de Spider-Man
publicidad
×