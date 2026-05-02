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Tamaulipas

Detienen a siete personas tras cateo por homicidio en Reynosa

El inmueble quedó bajo resguardo de las autoridades, mientras personal de Servicios Periciales continúa con el procesamiento y análisis.

  • 02
  • Mayo
    2026

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó sobre la detención de siete personas durante un operativo realizado en Reynosa, derivado de una orden de cateo relacionada con el delito de homicidio calificado.

La diligencia, autorizada por un Juez de Control, se llevó a cabo en un inmueble ubicado en la calle Rayón, en la colonia Ayuntamiento, donde agentes de la Policía Investigadora, bajo la conducción del Ministerio Público, ejecutaron el mandamiento judicial.

Durante el cateo, las autoridades aseguraron seis motocicletas con alteraciones en sus medios de identificación, así como diversas sustancias con características de narcóticos, entre ellas cristal y marihuana.

Asimismo, en el lugar fue localizada una camisola con la leyenda “Policía Estatal” y dos chalecos tácticos en color negro, los cuales forman parte de los indicios integrados a la investigación.

El inmueble quedó bajo resguardo de las autoridades, mientras personal de Servicios Periciales continúa con el procesamiento y análisis de los elementos recabados en el sitio.

Los siete detenidos, todos del sexo masculino, junto con los objetos asegurados, fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que dará seguimiento a la carpeta de investigación conforme a la ley.

La Fiscalía reiteró su compromiso de combatir los delitos y fortalecer la seguridad en Tamaulipas mediante acciones coordinadas entre las distintas corporaciones.


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