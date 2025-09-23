Cerrar X
Tamaulipas

Confirman identidad de joven hallado desmembrado en Reynosa

El colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas confirmó que los restos localizados en distintos puntos de Reynosa son de un joven que estuvo desaparecido

El colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas confirmó que los restos humanos localizados en distintos puntos de Reynosa corresponden a un joven que había sido reportado como desaparecido días atrás.

El hallazgo estremeció a la ciudad: un torso dentro de una maleta fue localizado en la colonia Granjas, a menos de 100 metros de la carretera a Monterrey. Horas más tarde, en la colonia Jarachina, a unos cinco kilómetros de distancia, fueron encontrados la cabeza y las extremidades superiores e inferiores.

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas notificó que los restos pertenecen a Edgar Abraham N., de quien previamente se había emitido una ficha de búsqueda a petición de sus familiares. Al momento de su desaparición, se informó que el joven viajaba a bordo de un automóvil Ford Mustang.

El vehículo fue localizado posteriormente en una calle del municipio de Díaz Ordaz, a unos 30 kilómetros de Reynosa, gracias a la colaboración de ciudadanos a través de redes sociales.

El colectivo señaló que las investigaciones se mantienen en curso y que una de las principales líneas de indagatoria apunta a la pareja sentimental del joven, quien es considerada posible autora intelectual de los hechos.

Con este caso, el colectivo reiteró la urgencia de fortalecer las acciones de búsqueda y justicia en Tamaulipas, al recordar que Reynosa encabeza las cifras de desapariciones en el estado con 2,817 personas reportadas hasta mayo de 2025.


