Confirman identidad de joven hallado desmembrado en Reynosa

El colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas confirmó que los restos humanos localizados en distintos puntos de Reynosa corresponden a un joven que había sido reportado como desaparecido días atrás.

El hallazgo estremeció a la ciudad: un torso dentro de una maleta fue localizado en la colonia Granjas, a menos de 100 metros de la carretera a Monterrey. Horas más tarde, en la colonia Jarachina, a unos cinco kilómetros de distancia, fueron encontrados la cabeza y las extremidades superiores e inferiores.

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas notificó que los restos pertenecen a Edgar Abraham N., de quien previamente se había emitido una ficha de búsqueda a petición de sus familiares. Al momento de su desaparición, se informó que el joven viajaba a bordo de un automóvil Ford Mustang.

El vehículo fue localizado posteriormente en una calle del municipio de Díaz Ordaz, a unos 30 kilómetros de Reynosa, gracias a la colaboración de ciudadanos a través de redes sociales.

El colectivo señaló que las investigaciones se mantienen en curso y que una de las principales líneas de indagatoria apunta a la pareja sentimental del joven, quien es considerada posible autora intelectual de los hechos.

Con este caso, el colectivo reiteró la urgencia de fortalecer las acciones de búsqueda y justicia en Tamaulipas, al recordar que Reynosa encabeza las cifras de desapariciones en el estado con 2,817 personas reportadas hasta mayo de 2025.

