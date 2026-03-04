Confirman ola de robos de medidores en colonia Arboledas

Luego de que la Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros informara sobre al menos 14 casos de robo de medidores en el fraccionamiento Arboledas, habitantes del sector confirmaron que el problema ha ido en aumento en las últimas semanas y que cada vez son más las familias afectadas.

Residentes señalaron que, aunque a algunos no les ha ocurrido directamente, sí tienen conocimiento de amigos y familiares en calles cercanas que han amanecido sin su medidor de agua, situación que antes no se presentaba y que comenzó recientemente.

Los vecinos indicaron que desconocen cuál es el objetivo de quienes cometen estos robos. Además, mencionaron que en el sector también se han reportado otros incidentes como daños a rejas y movimientos sospechosos durante la noche, lo que ha incrementado la preocupación entre las familias.

Aunque varios habitantes no han sido víctimas directas, coincidieron en que el problema es real y se ha presentado en distintas calles del fraccionamiento y colonias aledañas, por lo que hicieron un llamado a reforzar la vigilancia y denunciar cualquier situación irregular.

JAD REPORTA 14 CASOS DE ROBO DE MEDIDORES EN ARBOLEDAS Y COLONIAS ALEDAÑAS.

El director de Facturación, Medición, Ejecución y Cobranza de la Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros, Fermín Salinas, informó que la dependencia ha recibido al menos 14 reportes formales por robo de medidores de agua en el fraccionamiento Arboledas y colonias aledañas.

El funcionario explicó que las quejas han sido atendidas directamente por la dirección a su cargo y que actualmente ya existe coordinación con las autoridades correspondientes para dar seguimiento a estos casos y tratar de frenar la problemática.

Salinas indicó que hasta el momento se desconoce cuál es el uso que los responsables dan a los medidores sustraídos, ya que actualmente estos equipos están fabricados principalmente de plástico duro, a diferencia de años anteriores cuando contenían materiales con mayor valor comercial.

La JAD exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier robo o intento de sustracción de medidores, a fin de que se puedan tomar acciones oportunas y evitar mayores afectaciones a los usuarios del servicio.

