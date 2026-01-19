Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
tamaulipas_clases_34bfc292d7
Tamaulipas

Se registra hasta el 20% de ausentismo escolar por frente frío

En caso de que la temperatura disminuya por debajo de los 5 °C, será decisión de padres, madres o tutores la asistencia del estudiante a la escuela

  • 19
  • Enero
    2026

El secretario de Educación Miguel Ángel Valdez García confirmó que este lunes se registró hasta un 20% de ausentismo escolar debido a las bajas temperaturas, principalmente en municipios de la zona fronteriza como Nuevo Laredo, Matamoros y Reynosa.

Ausentismo escolar por bajas temperaturas en la frontera

“Tuvimos temperaturas por debajo de los cinco grados en la frontera y el exhorto para los padres de familia es a que los manden bien abrigados y están suspendidas todas las actividades al exterior de los planteles educativos”, dijo el funcionario.

Asistencia escolar cuando la temperatura baja de 5 grados

Se recuerda que en caso de que la temperatura disminuya por debajo de los 5 °C, será decisión de padres, madres o tutores la asistencia del estudiante a la escuela, y en caso de que la temperatura alcance 0 °C, se procederá a la suspensión del servicio educativo.

“Se invita a la comunidad educativa a mantenerse informada sobre los pronósticos de temperaturas a través de los canales oficiales de la Secretaría de Educación y de Protección Civil”, dijo Valdez García.

Recomendaciones por el frente frío número 29

Derivado de la entrada del frente frío número 29 al estado, la Coordinación Estatal de Protección Civil Tamaulipas pronostica bajas temperaturas para municipios de la zona fronteriza, por lo cual se reiteran algunas recomendaciones: usar ropa holgada y en capas, proteger cabeza, manos y pies, evitar ropa húmeda, mantenerse hidratado, evitar cambios bruscos de temperatura y evitar actividades que provoquen sudoración.

Ingreso del frente frío número 30 el fin de semana

El frente frío número 30 ingresará durante el próximo fin de semana, entre el 23 y 24 de enero. Se esperan bajas temperaturas principalmente en la zona fronteriza y en el altiplano tamaulipeco.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

image_88c5d8d852
Alertan por riesgos en senderismo invernal cerca de Monterrey
dfg_bt_eae673d5e1
Invierten 11.6 mdp en infraestructura educativa en Nuevo Laredo
saldo_blanco_operativo_frio_fdc76802cf
Reporta Guadalupe saldo blanco en temporada invernal
publicidad

Últimas Noticias

INFO_7_DOS_FOTOS_1_50c440e725
Buscan agilizar denuncias por pensión alimenticia
EH_UNA_FOTO_2026_01_20_T143522_995_a4699e79d8
Edmundo González exige respuestas tras denuncia de su hija
bodo_manchester_city_champions_league_85997300f9
¡Triunfo histórico! Bodo/Glimt derrota al Manchester City
publicidad

Más Vistas

Muere_mujer_caida_plaza_comercial_San_Pedro_aead6d9605
Muere adulta mayor por caída en plaza comercial de San Pedro
Arranca_Igualdad_trimestre_talleres_centros_comunitarios_02ed095144
Arranca Igualdad trimestre de talleres en centros comunitarios
Pronostican_lluvias_por_ingreso_del_frente_frio_numero_30_64b8c85042
Pronostican lluvias por ingreso del frente frío número 30
publicidad
×