Tamaulipas

Fiscalía de Tamaulipas alista relevos en mandos medios

El fiscal Eduardo Govea informó que los cambios se basarán en desempeño y evaluaciones; funcionarios con quejas o denuncias deberán responder ante la justicia

  • 19
  • Enero
    2026

El titular de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, Eduardo Govea Orozco, informó sobre la próxima realización de relevos en los mandos medios de la institución. Este proceso se lleva a cabo en el marco de evaluaciones exhaustivas que buscan fortalecer la eficacia y la transparencia dentro de la institución, acciones que aseguró se realizan con total transparencia y en apego al marco legal. 

Govea Orozco destacó que aquellos funcionarios que enfrenten quejas o denuncias deberán responder ante la justicia, asegurando que se tomarán medidas firmes para garantizar la rendición de cuentas. 

"Con base en el desempeño y resultados es como se está determinando un relevo gradual de algunas áreas y así se va a ir haciendo absolutamente en todas las áreas de la fiscalía, principalmente en lo que tiene que ver con los mandos superiores, así que próximamente estaremos anunciando los relevos a ejecutarse”, y agregó:

“Si en el proceso de revisión que estamos haciendo en todas las áreas, encontramos que existen casos de algunas denuncias en contra de funcionarios, recordar que está el área de asuntos internos, que es la encargada de realizar las indagatorias y se tendrán que retomar, se tendrá que seguir el curso que la ley determine”, dijo Govea Orozco. 

Estos cambios son parte de un esfuerzo continuo por mejorar la confianza ciudadana en las instituciones de justicia y reafirmar el compromiso de la Fiscalía con la legalidad y la ética en el servicio público.


