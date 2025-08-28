Congreso revisará caso de estadounidense fallecida en clínica

El caso de la mujer estadounidense que perdió la vida tras someterse a un procedimiento de cirugía estética en una clínica de Reynosa será llevado al Congreso del Estado, donde se busca reforzar la legislación en materia de salud para evitar que situaciones similares se repitan.

La diputada local por Reynosa, Magaly Deandar, anunció que propondrá una revisión exhaustiva a la Ley de Salud con el objetivo de endurecer las penas contra quienes ofrezcan servicios médicos sin contar con la preparación ni las herramientas adecuadas.

“Revisar la ley, creo que es muy importante hacer una revisión exhaustiva de la ley, y si tenemos que hacer modificaciones para que las penas sean más severas a quienes ofrecen el servicio y que no están capacitados, que no sean médicos, pues que las penas sean más severas”, puntualizó la legisladora.

Deandar también exhortó a clínicas, hospitales, centros de belleza y espacios dedicados al cuidado estético a garantizar que sus servicios sean brindados únicamente por especialistas certificados.

“Exhortar primero que nada a las clínicas que prestan sus servicios, que estén con sus certificaciones, que verdaderamente ofrezcan los servicios que pueden hacer y no se estén ofreciendo cosas que realmente ponen en peligro la vida de cualquier mujer, la vida es muy valiosa”, declaró.

Actualmente, se está a la espera de los resultados de la investigación que lleva a cabo la Fiscalía de Justicia de Tamaulipas, ya que existe la sospecha de que el personal de la clínica no eran médicos titulados y únicamente contaban con certificaciones parciales, lo que habría representado un riesgo para los pacientes.

“Revisar qué es lo que arroja en las investigaciones para poder ya con estos resultados ver de qué forma podemos hacer leyes más estrictas en cuanto a la revisión de estas certificaciones de médicos, que ya no venga cualquier charlatán a ofrecer servicios que no están capacitados para hacerlos”, agregó Deandar.

La propuesta legislativa contempla no solo ajustes en las sanciones, sino también mecanismos más rigurosos de supervisión a clínicas y consultorios que ofrezcan servicios médicos y estéticos en Tamaulipas.

Comentarios