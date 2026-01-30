Trump nomina a Kevin Warsh para dirigir la Reserva Federal

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que nominará al exgobernador de la Reserva Federal Kevin Warsh como próximo presidente del banco central, en sustitución de Jerome Powell, cuyo mandato concluye en mayo.

“Hace mucho tiempo que conozco a Kevin y no tengo dudas de que será recordado como uno de los grandes presidentes de la Fed”, escribió Trump en Truth Social, donde añadió que es “el candidato ideal”.

President Donald J. Trump announces the nomination of Kevin Warsh to be the CHAIRMAN OF THE BOARD OF GOVERNORS OF THE FEDERAL RESERVE. pic.twitter.com/ZENG1ytVFD — The White House (@WhiteHouse) January 30, 2026

Un regreso a la institución

Warsh, de 55 años, formó parte de la junta de la Fed entre 2006 y 2011 y fue, con 35 años, el gobernador más joven en la historia del organismo.

Actualmente es investigador en la Hoover Institution y profesor en la Escuela de Negocios de la Universidad de Stanford.

Cabe señalar que el nombramiento deberá ser ratificado por el Senado. De aprobarse, primero ocuparía un asiento en la junta y después asumiría la presidencia una vez que expire el periodo de Powell.

Postura dura… y reciente giro

Durante su paso por la Fed, Warsh se distinguió como un “halcón” en materia monetaria, partidario de tasas altas para contener la inflación y crítico de las políticas expansivas posteriores a la crisis financiera de 2008, sin embargo en años recientes ha manifestado apertura a recortes en los tipos de interés.

En una columna publicada en 2025, sostuvo que la desregulación y la reducción del gasto público impulsadas por Trump podrían aliviar las presiones inflacionarias y permitir bajar tasas.

Debate sobre la independencia

La designación alimenta la discusión sobre la autonomía del banco central. Trump ha criticado reiteradamente a Powell por no reducir los intereses con mayor rapidez y ha expresado su deseo de que la tasa clave se acerque al 1%.

Especialistas advierten que los mercados podrían reaccionar con cautela si perciben que la política monetaria se vuelve más sensible a la presión política, lo que incluso podría elevar las tasas de largo plazo.

Un perfil influyente en Wall Street

Antes de llegar a la Fed, Warsh fue asesor económico en la administración de George W. Bush y banquero de inversión en Morgan Stanley.

Durante la Gran Recesión trabajó estrechamente con Ben Bernanke, quien lo describió como “uno de mis asesores y confidentes más cercanos”.

En meses recientes, el economista ha sido duro con la institución que busca liderar. En una entrevista televisiva afirmó que la política monetaria “ha estado rota durante bastante tiempo” y acusó al organismo de haber cometido “el mayor error macroeconómico en 45 años” al permitir el repunte inflacionario de 2021 y 2022.

Si el Senado confirma su nombramiento, Warsh heredará una Fed dividida entre quienes temen una inflación persistente y quienes ven señales de enfriamiento económico, en un momento clave para la economía estadounidense.

