Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2026_03_05_T153224_933_484c6412bc
Tamaulipas

Cruz Roja Tamaulipas estima recaudar más de $8 millones de pesos

Desafíos recientes ponen a prueba su compromiso, esto recuerda que su verdadera fuerza reside en sus voluntarios, personal y donantes

  • 05
  • Marzo
    2026

Jesús Manuel Suárez Silveyra, coordinador General Estatal de la Cruz Roja Mexicana en Tamaulipas, dijo que confían en las instituciones y sociedad civil para lograr el objetivo de recaudar 8 millones de pesos, en el 2025 se recaudaron 4 millones de pesos en la entidad. 

Con una ceremonia sencilla pero significativa, esta institución inició las actividades con una misión humanitaria que busca el apoyo de la comunidad para continuar brindando atención médica y capacitación a sus voluntarios. 

cruz-roja-tamaulupas-estima-recaudar-8mdp.jpg

Alejandra Villanueva, psicóloga de la Cruz Roja, enfatizó que "no existen donativos pequeños; cada peso que se deposita se transforma en atención médica y en la capacitación continua de quienes operan las ambulancias, salvando vidas en momentos críticos". 

Resaltan importancia de solidaridad en 'tiempos difíciles'

Destacó la importancia de la solidaridad en tiempos difíciles, afirmando que "hoy más que nunca estamos unidos".

Los desafíos recientes han puesto a prueba el compromiso de la Cruz Roja, recordando que su verdadera fuerza reside en sus voluntarios, personal, donantes y en cada ciudadano que cree en esta causa.

“Esta colecta no es solo una campaña de recaudación, es una declaración de confianza y un acto de solidaridad colectiva. Es la oportunidad de demostrar que, al trabajar juntos, ninguna adversidad es más grande que nuestra voluntad de servir”, comentó Villanueva, al iniciar la colecta con la convicción de seguir adelante con más firmeza y compromiso.

cruz-roja-tamaulupas-estima-recaudar-8mdp.jpg

Por su parte, Jesús Manuel Suárez Silveyra, Coordinador General Estatal de la Cruz Roja Mexicana en Tamaulipas, explicó que la colecta, que anteriormente se limitaba a ciertos meses del año, ahora busca involucrar más a la sociedad.

"Nuestra intención no es solo pedir una aportación, sino que la comunidad vea cómo se utilizarán esos fondos. Ofreceremos cursos de primeros auxilios básicos, demostraciones de atención especializada y programas de apoyo psicosocial en diversas escuelas", indicó.

Suárez Silveyra también mencionó que, aunque la institución atraviesa un momento complicado, el apoyo de los voluntarios sigue firme.

"La Cruz Roja ha estado presente en desastres, atención hospitalaria e inclusión social, y me enorgullece ser parte de una institución que ha cambiado vidas", concluyó


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

policias_detenidos_tamaulipas_2_ec9c0c31c4
Detienen a cuatro elementos de la Guardia Estatal en operativo
IMG_20260305_WA_0358_323e5f7e85
Alumno aparentemente armado dentro de escuela genera movilización
eduardo_govea_fiscal_doctoras_96db57ae0d
Caso de agresión a dos doctoras está esclarecido: Fiscalía
publicidad

Últimas Noticias

policias_detenidos_tamaulipas_2_ec9c0c31c4
Detienen a cuatro elementos de la Guardia Estatal en operativo
Dia_Internacional_de_la_mujer_1_0be3c95855
8M: camino hacia la igualdad en el Día de la Mujer
loteria_nacional_dia_de_la_mujer_42133a98ff
Lanza Lotería Nacional billete conmemorativo del Día de la Mujer
publicidad

Más Vistas

photo_2026_03_03_15_03_36_MIGUEL_ANGEL_SANCHEZ_4673452346
Jefes ya no podrán molestar a empleados fuera de horario
ecim_s_9e61749432
Denuncian fraudes de inversiones en redes sociales
Whats_App_Image_2026_03_04_at_12_49_27_AM_4ceaa7a434
Conflicto en Irán llevaría al dólar... ¡por los cielos!
publicidad
×