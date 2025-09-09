Cerrar X
Whats_App_Image_2025_09_09_at_2_51_33_PM_1_c8ff72e7a8
Tamaulipas

Deja 10 heridos choque de unidad del ejército con camioneta

Trascendió que la unidad blindada del ejército trasladaba a tres reos del fuero federal, procedentes del municipio de Tula, Tamaulipas

  • 09
  • Septiembre
    2025

Una unidad blindada de la secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA), conocida como "Sand Cat", gato de arena, participó en aparatoso accidente de vialidad al impactar a una camioneta donde viajaban seis personas adultas, hechos ocurridos en el entronque de la Carretera a Soto La Marina con Libramiento Naciones unidas, frente al monumento del cuerudo tamaulipeco. 

De acuerdo con testigos, la camioneta resultó con pérdida total y tras el impacto, la unidad del ejército dio tres volteretas quedando en posición normal hacia el lado oriente, en el sitio un motociclista fue impactado sufriendo lesiones de consideración. 

Elementos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), así como Técnicos en Urgencias Médicas de la Cruz Roja y de la Coordinación Estatal de Protección Civil, brindaron los primeros auxilios a los lesionados y los trasladaron al Hospital Regional de Alta Especialidad para recibir atención especializada. 

WhatsApp Image 2025-09-09 at 2.51.33 PM.jpeg

Trascendió que la unidad blindada del ejército trasladaba a tres reos del fuero federal, procedentes del municipio de Tula, Tamaulipas, pero al llegar al entronque de la carretera a Soto La Marina con Libramiento Naciones Unidas, sobrevino el accidente, las autoridades realizan el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades, información en desarrollo. 

El "Sand Cat", conocidos como gato de arena, se refiere a un tipo de camión blindado utilizado por el ejército, específicamente diseñado para operaciones en entornos difíciles, estos vehículos suelen tener características como: Blindaje que proporciona protección contra disparos y explosivos, Movilidad, capaces de operar en terrenos diversos y Capacidad de carga, diseñados para transportar personal o equipo.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

nl_waldo_fernandez_ba081e4d32
Defiende Waldo Fernández reforma para fortalecer a GN
EH_UNA_FOTO_2025_09_10_T132335_690_d6f00d0555
Chivas analiza la opción del joven Carlo Soldati
EH_DOS_FOTOS_7_931af78349
Revela PCNL video sobre rescate de menores en Cadereyta
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_09_10_at_6_21_16_PM_8aeb0d0b53
Se reúnen consulados por tema de visas para traileros
Whats_App_Image_2025_09_10_at_6_55_50_PM_fe3af91aca
'Llegará NL en octubre a meta de 4 mil unidades nuevas': Samuel
nl_waldo_fernandez_ba081e4d32
Defiende Waldo Fernández reforma para fortalecer a GN
publicidad

Más Vistas

banderazo_obras_tren_725c310dda
Estiman que recorrido del Tren del Norte durará tres horas
EH_UNA_FOTO_33_7edd5d2ffa
Despiden a Valverde de Rayadas tras 'Clásico Regio'
nl_lluvia_inundaciones_d588b5bb0d
Cae en NL en 24 horas lo equivalente a toda la lluvia de agosto
publicidad
×