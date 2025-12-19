Choque múltiple deja saldo blanco en autopista Guadalajara-Colima

Al menos seis vehículos estuvieron involucrados esta mañana en un accidente vial registrado sobre la autopsia Guadalajara-Colima, en el estado de Jalisco.

Este hecho se registró a la altura del kilómetro 092+800, rumbo a Colima, donde al menos dos unidades de carga pesada.

Esta mañana se registró un fuerte choque con seis vehículos involucrados en la autopista Guadalajara - Colima, en sentido al sur, a la altura del km. 96 en el municipio de Zapotiltic, Jalisco.



De momento se desconoce si hay personas lesionadas o fallecidas.

La Unidad Estatal de Protección Civil confirmó el siniestro, donde los vehículos quedaron encima de los demás por la fuerza velocidad. Se estima que al menos tres vehículos fueron declarados en perdida total.

Este aparatoso accidente provocó tráfico intenso compuesto de largas filas de hasta 10 kilómetros.

