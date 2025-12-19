Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_12_19_T135456_844_a65a78d73f
Nacional

Choque múltiple deja saldo blanco en autopista Guadalajara-Colima

Unidad Estatal de Protección Civil los vehículos quedaron encima de los demás por la fuerza de la alta velocidad con la que conducían los automovilistas

  • 19
  • Diciembre
    2025

Al menos seis vehículos estuvieron involucrados esta mañana en un accidente vial registrado sobre la autopsia Guadalajara-Colima, en el estado de Jalisco.

G8isPurXkAA1psX.jpg

Este hecho se registró a la altura del kilómetro 092+800, rumbo a Colima, donde al menos dos unidades de carga pesada. 

La Unidad Estatal de Protección Civil confirmó el siniestro, donde los vehículos quedaron encima de los demás por la fuerza velocidad. Se estima que al menos tres vehículos fueron declarados en perdida total.

G8isPuqWEAAhJpP.jpg

Este aparatoso accidente provocó tráfico intenso compuesto de largas filas de hasta 10 kilómetros.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

volcadura_camion_pesqueria_lesionados_7e621bfa7e
Suman 61 los lesionados por volcadura; 33 fueron dados de alta
9f0c0161_85bc_4de3_a967_840acc303c7f_12fcea3dde
Muere joven tras volcadura en la carretera Monterrey–Saltillo
incendio_trailer_saltillo_4ed7727f04
Reabren circulación tras choque e incendio en la Saltillo-Mty
publicidad

Últimas Noticias

a158178d_722f_4339_857d_4eefdad34c06_7621f444cd
Llaman a senderistas a extremar precauciones en Cerro de la Silla
7a110430_ff12_40e0_a792_c8587a2fa99e_f2e01a2fe4
San Pedro invita a encender la Navidad con luces y láseres
EH_UNA_FOTO_2025_12_20_T113759_987_f1124868e6
Guerreras K-Pop se unen a Snoop Dogg en juegos de Navidad de NFL
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_12_19_at_12_17_38_AM_67b3e60017
Regularización de placas foráneas desata debate en Nuevo León
Entregan_a_La_Manchas_perrita_maratonista_para_su_adopcion_a64fdbf339
Entregan a 'La Manchas', perrita maratonista, para su adopción
rob_reiner_esposa_muerte_626484c2b9
Revelan causa oficial de muerte de Rob Reiner y su esposa
publicidad
×