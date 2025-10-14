Deja explosión cuatro lesionados en Nuevo Laredo

Una explosión cimbró esta mañana la colonia Infonavit Fundadores. Cuatro personas fueron hospitalizadas, una de ellas sumamente grave por quemaduras en gran parte de su cuerpo.

El caso ocurrió a las 8:30 horas en la calle Joaquín Argüelles 47, al sur de la ciudad, debido presuntamente a una acumulación de gas, pues una mujer se disponía a cocinar y, al encender la estufa, sobrevino la explosión que dejó destruida por completo su casa, daños graves en dos más, y afectaciones en varias viviendas.

Vecinos rescataron de entre los escombros a la mujer, de 64 años de edad, quien fue trasladada al hospital, y a otra mujer, mientras que otras dos víctimas salieron por su propio pie y se les llevó a recibir atención médica.

Los nombres de las víctimas se desconocen por el momento, solo trascendió que una de ellas es María de Jesús Pérez González, de 64 años de edad.

El Ejército implementó el Plan DN 3 y desalojaron la Preparatoria Cobat 01, que se encuentra a espaldas del lugar del accidente. Además, vecinos de la calle Joaquín Argüellas también fueron evacuados de sus viviendas.

La presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, acudió al lugar del siniestro una vez que se pudo sofocar el fuego, lo cual ocurrió alrededor de dos horas después de la explosión.

Luego de evaluar rápidamente los daños, mencionó que el Gobierno municipal apoyará en las reparaciones de las viviendas afectadas, y la primera acción será limpiar el lugar.

“Desde el primer momento (...) estamos coordinando acciones para brindar todo el apoyo del Gobierno municipal a las personas afectadas.

“Gracias a Dios y a la intervención del personal de Protección Civil y Bomberos, las personas lesionadas fueron trasladadas de inmediato al hospital para recibir atención médica”, expresó.

Ya se inició un censo de los daños a las viviendas de los vecinos que resultaron afectados, a fin de evaluar, determinar y apoyar en lo que se necesite.

Al lugar llegó personal de Gas Natural para reparar la fuga, y se tuvo que cortar la energía eléctrica para mayor seguridad.

