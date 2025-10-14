Cerrar X
explosion_casa_nuevo_laredo_76f9e611ef
Tamaulipas

Deja explosión cuatro lesionados en Nuevo Laredo

Una presunta acumulación de gas provocó una explosión, luego de que una mujer encendiera la estufa en su vivienda para preparar alimentos

  • 14
  • Octubre
    2025

Una explosión cimbró esta mañana la colonia Infonavit Fundadores. Cuatro personas fueron hospitalizadas, una de ellas sumamente grave por quemaduras en gran parte de su cuerpo.

El caso ocurrió a las 8:30 horas en la calle Joaquín Argüelles 47, al sur de la ciudad, debido presuntamente a una acumulación de gas, pues una mujer se disponía a cocinar y, al encender la estufa, sobrevino la explosión que dejó destruida por completo su casa, daños graves en dos más, y afectaciones en varias viviendas.

Vecinos rescataron de entre los escombros a la mujer, de 64 años de edad, quien fue trasladada al hospital, y a otra mujer, mientras que otras dos víctimas salieron por su propio pie y se les llevó a recibir atención médica.

explosion-casa-nuevo-laredo2.jpeg

Los nombres de las víctimas se desconocen por el momento, solo trascendió que una de ellas es María de Jesús Pérez González, de 64 años de edad.

El Ejército implementó el Plan DN 3 y desalojaron la Preparatoria Cobat 01, que se encuentra a espaldas del lugar del accidente. Además, vecinos de la calle Joaquín Argüellas también fueron evacuados de sus viviendas.

La presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, acudió al lugar del siniestro una vez que se pudo sofocar el fuego, lo cual ocurrió alrededor de dos horas después de la explosión.

explosion-casa-nuevo-laredo1.jpeg

Luego de evaluar rápidamente los daños, mencionó que el Gobierno municipal apoyará en las reparaciones de las viviendas afectadas, y la primera acción será limpiar el lugar.

“Desde el primer momento (...) estamos coordinando acciones para brindar todo el apoyo del Gobierno municipal a las personas afectadas.

“Gracias a Dios y a la intervención del personal de Protección Civil y Bomberos, las personas lesionadas fueron trasladadas de inmediato al hospital para recibir atención médica”, expresó.

Ya se inició un censo de los daños a las viviendas de los vecinos que resultaron afectados, a fin de evaluar, determinar y apoyar en lo que se necesite.

Al lugar llegó personal de Gas Natural para reparar la fuga, y se tuvo que cortar la energía eléctrica para mayor seguridad.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_10_14_at_5_13_52_PM_ca2a4e78e1
Afecta onda expansiva a edificios del Colegio Cobat 01
otan_ucrania_8bff8db60d
Analiza OTAN ampliar entrega de armas para Ucrania
finanzas_gasolina_refineria_d68a53837d
México produce más del doble de gasolina de lo que importa
publicidad

Últimas Noticias

EH_CONTEXTO_2025_10_15_T102524_378_888d6cafb5
Justin Bieber sorprende tocando con una banda sinaloense
EH_UNA_FOTO_2025_10_15_T101530_311_63c1df95fe
Colaboradores del SAT reanudan labores tras protestas nacionales
cfe_92_luz_e9c8401779
CFE restablece 92% del suministro eléctrico tras lluvias
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_14_at_1_23_13_AM_2e1efd5ac2
Avanza un 70% la Carretera Interserrana en tramo estatal
acuerdo_paz_gaza_2866e1bd57
Firman acuerdo de paz en Gaza impulsado por Trump
Whats_App_Image_2025_10_13_at_9_11_36_PM_7c77d506d4
Asesinan a adulto mayor; victimario sería su nieto
publicidad
×