Despliegan acciones para prevenir el suicidio en cinco penales

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT), a través de la Subsecretaría de Ejecución de Sanciones y Reinserción Social, realizaron una serie de acciones en el marco del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, en los cinco Centros de Ejecución de Sanciones (CEDES), que existen en la entidad.

En Ciudad Victoria, se brindó una plática informativa que abarcó mitos, realidades y señales de alerta, actividad que estuvo dirigida a 29 varones y 17 mujeres, pertenecientes a grupos de atención prioritaria como adultos mayores, integrantes de la comunidad LGBTIQ+ entre otros.

En el CEDES Nuevo Laredo, 40 personas privadas de la libertad (PPLs) atendieron una sesión informativa enfocada en reconocer conductas y factores de riesgo, mientras que en Matamoros a través del Departamento de Psicología del centro se brindó información a 45 PPLs con el propósito de reiterar los recursos que se encuentran disponibles en el CEDES para el cuidado de su salud mental.

