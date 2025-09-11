Cerrar X
EH_UNA_FOTO_81_9f312591dd
Tamaulipas

Despliegan acciones para prevenir el suicidio en cinco penales

Al menos 40 internos atendieron una sesión para reconocer conductas y factores de riesgo, además de ofrecer recursos disponibles para cuidado de salud mental

  • 11
  • Septiembre
    2025

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT), a través de la Subsecretaría de Ejecución de Sanciones y Reinserción Social, realizaron una serie de acciones en el marco del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, en los cinco Centros de Ejecución de Sanciones (CEDES), que existen en la entidad. 

En Ciudad Victoria, se brindó una plática informativa que abarcó mitos, realidades y señales de alerta, actividad que estuvo dirigida a 29 varones y 17 mujeres, pertenecientes a grupos de atención prioritaria como adultos mayores, integrantes de la comunidad LGBTIQ+ entre otros.

00368701-65bd-4145-ad59-05d10c13e114.jpg

En el CEDES Nuevo Laredo, 40 personas privadas de la libertad (PPLs) atendieron una sesión informativa enfocada en reconocer conductas y factores de riesgo, mientras que en Matamoros a través del Departamento de Psicología del centro se brindó información a 45 PPLs con el propósito de reiterar los recursos que se encuentran disponibles en el CEDES para el cuidado de su salud mental.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_FOTO_VERTICAL_27_123ccafeb9
Tamaulipas atrae US$690 millones en inversión extranjera directa
Whats_App_Image_2025_09_12_at_1_13_47_AM_33539a8288
Américo acuerda más participación de colectivos
EH_UNA_FOTO_70_9b7ecc80f7
Disminuyen casos de dengue en el sur de Tamaulipas
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_09_12_at_6_37_13_PM_2_e631bd37b7
Conmemoran el Día de la Terapia Asistida con Animales
AP_25255822195981_2dfb3433e4
Estos son los nominados para entrar al Salón de la Fama de la NFL
AP_25255790586991_c24058e5a5
Nombran nueva titular de Comisión Nacional de Búsqueda
publicidad

Más Vistas

pipa_gas_cdmx_fe2c490481
Investigan explosión de pipa de gas en CDMX que dejó 6 muertos
martial_rayados_790fc0aa22
¡Bombazo! Anthony Martial será nuevo delantero de Rayados
INFO_7_UNA_FOTO_8_dd61221394
Hallan cuerpo de mujer arrastrada por río en Guadalupe
publicidad
×