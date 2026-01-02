Cae Tesla en Bolsa tras perder liderazgo y reducir ventas en 2025

Tesla perdió el liderazgo mundial en ventas de vehículos eléctricos luego de registrar una caída por segundo año consecutivo, al cerrar 2025 con 1.64 millones de unidades entregadas, lo que representó un descenso del 9% anual. Este retroceso permitió que la automotriz china BYD se posicionara como el mayor fabricante global del sector, con 2.26 millones de vehículos vendidos durante el mismo periodo.

El desempeño de Tesla estuvo influido por diversos factores, entre ellos la expiración de créditos fiscales en EUA para compradores de autos eléctricos, una mayor competencia internacional y un entorno de consumo más restrictivo. A ello se sumó una reacción negativa de algunos clientes ante las posturas políticas públicas de su director ejecutivo, Elon Musk.

¿Cómo influyó el fin de los incentivos fiscales en las ventas?

Uno de los elementos clave fue la eliminación del crédito fiscal de 7,500 dólares para vehículos eléctricos, medida aplicada por el gobierno de Donald Trump a finales de septiembre. Este incentivo había sido un motor relevante para la demanda en el mercado estadounidense. En el cuarto trimestre de 2025, Tesla reportó 418,227 entregas, cifra inferior incluso a las proyecciones ajustadas de los analistas.

Como reacción inmediata, las acciones de Tesla retrocedieron 2.6% y se cotizaron en 438.07 dólares, aunque en el balance anual los títulos cerraron 2025 con una ganancia aproximada del 11%, reflejando la expectativa de los inversionistas sobre otras líneas de negocio.

Modelos más accesibles y presión de fabricantes chinos

Durante el último trimestre del año, Tesla comenzó la comercialización de versiones simplificadas del Model Y y Model 3, con precios por debajo de los 40,000 dólares. Estas variantes buscan mejorar la competitividad frente a los vehículos eléctricos chinos, especialmente en Europa y Asia, donde la presión de precios ha sido constante.

Analistas prevén que, para los resultados financieros del cuarto trimestre, Tesla registre una caída del 3% en ventas y una reducción cercana al 40% en las ganancias por acción, aunque anticipan una posible recuperación gradual conforme avance 2026.

Taxis autónomos y robots: el cambio de enfoque

Elon Musk ha señalado que el futuro de la compañía se centra menos en la venta de automóviles y más en áreas como el servicio de taxis autónomos, el almacenamiento de energía y el desarrollo de robots humanoides. Tesla inició pruebas de su servicio autónomo en Austin en junio, con planes de expansión a otras ciudades durante este año.

No obstante, el proyecto enfrenta retos regulatorios y una competencia directa con Waymo, además de investigaciones federales de seguridad y un proceso legal en California que podría afectar su licencia de ventas. Pese a ello, Musk sostiene que las actualizaciones de software permitirán que cientos de miles de vehículos operen de forma autónoma antes de que concluya el año.

Perspectivas financieras y gobierno corporativo

Para mantener la continuidad en la dirección de la empresa, el consejo de administración aprobó un nuevo paquete de compensación para Musk, mientras que una resolución reciente de la Corte Suprema de Delaware restituyó un plan de pagos aprobado en 2018. En paralelo, el empresario podría incrementar su patrimonio con una eventual oferta pública inicial de SpaceX.

