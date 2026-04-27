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Tamaulipas

Destaca Tamaulipas con sólido desempeño financiero

Solidez financiera ha permitido se mantengan y apliquen estímulos fiscales en beneficio directo de la economía de las familias tamaulipecas

  • 27
  • Abril
    2026

El secretario de Finanzas del Gobierno del Estado, Carlos Irán Ramírez González, destacó el sólido desempeño financiero de la entidad, posicionando a Tamaulipas en el séptimo lugar a nivel nacional en el cumplimiento de convenios de colaboración con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

De acuerdo con el funcionario, esta calificación —que puede ser consultada en las páginas de transparencia de la dependencia federal— avala el manejo responsable de los Anexos 5 y 8, reflejando altos estándares de eficiencia administrativa.

Ante las versiones que circularon sobre una supuesta disminución de recursos federales durante el mes de marzo, Ramírez González fue enfático al desmentir dicha información.

“Leí una nota donde se informaba que habíamos recibido 250 millones de pesos menos en marzo; no es así. Es importante recordar que la Federación realiza ajustes en las participaciones, pero en ningún momento hemos tenido una reducción. El presupuesto sigue intacto”, aclaró el secretario.

Explicó que estos ajustes son procesos ordinarios de la Federación, pero que gracias a los niveles de cumplimiento y a una estrategia de mayor recaudación, Tamaulipas se mantiene firme entre los diez estados con mejor desempeño fiscal del país.

El titular de Finanzas informó que la recaudación del mes de marzo cumplió con las metas establecidas en el presupuesto anual. Esta solidez financiera ha permitido que, por instrucción del gobernador Américo Villarreal Anaya, se mantengan y apliquen estímulos fiscales en beneficio directo de la economía de las familias tamaulipecas.

El buen manejo de los recursos permite otorgar descuentos y apoyos sin poner en riesgo la operatividad del estado, además explicó que el proceso se realiza bajo los lineamientos del Consejo de Armonización Contable.

Ramírez González reiteró que el compromiso de la actual administración es mantener finanzas sanas que se reflejen "en los bolsillos de la gente", garantizando que el orden administrativo siga siendo la base para el desarrollo del estado.


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