Realizan primeras diligencias por feminicidio en Reynosa

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas avanzó en las primeras diligencias para esclarecer el feminicidio de la joven Lorenia, ocurrido en un restaurante de la colonia Rodríguez en Reynosa.

Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público presentó los datos de prueba para solicitar la vinculación a proceso de Candelario “N”, señalado como probable responsable del delito. Debido a que el imputado permanece internado bajo custodia médica en el Hospital General, la comparecencia se realizó de manera virtual.

Autoridades informaron que el feminicidio es uno de los delitos más graves en el estado, con penas que van de los 40 a los 60 años de prisión, dependiendo de las agravantes. Además, el acusado podría enfrentar una reparación del daño superior a los 2.1 millones de pesos en caso de ser declarado culpable.

El caso ha generado indignación entre la ciudadanía por la violencia de los hechos, por lo que la Fiscalía indicó que buscará la aplicación de la máxima sanción conforme a la ley. Se espera que en la próxima audiencia se determine su vinculación a proceso, mientras el imputado continúa bajo vigilancia policial.

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