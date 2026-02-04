Podcast
Tamaulipas

Detienen a presunto generador de violencia en Aldama

Guardia Nacional y Ejército detuvieron en Tamaulipas a Serapio “N”, identificado como presunto generador de violencia en varios municipios del estado

Elementos de la Guardia Nacional, en coordinación con personal del Ejército Mexicano, detuvieron a Serapio “N”, identificado como presunto generador de violencia en los municipios de Aldama, González y Estación Manuel, durante un operativo realizado en Tamaulipas.

De acuerdo con un comunicado de la IV Región Militar y la 8/a. Zona Militar, la detención se llevó a cabo el 31 de enero, como parte de los patrullajes de vigilancia implementados en cumplimiento de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

Las autoridades informaron que la acción se realizó en las inmediaciones del municipio de Aldama, donde fueron detenidas cuatro personas, entre ellas Serapio “N”, sin que se registraran incidentes durante el operativo.

La intervención fue resultado del trabajo conjunto entre fuerzas federales, con el objetivo de fortalecer la seguridad y reducir los índices delictivos en la región.

Armas y objetos asegurados

Durante el operativo, las fuerzas de seguridad aseguraron cinco armas de fuego, tres largas y dos cortas, así como siete cargadores, 220 cartuchos útiles, una granada de fragmentación y un vehículo.

Todo lo asegurado quedó bajo resguardo de las autoridades correspondientes para las investigaciones y acciones periciales pertinentes.

Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, quienes determinarán su situación jurídica. Las autoridades destacaron que las acciones se realizaron con estricto apego al estado de derecho y respeto a los derechos humanos.

 


