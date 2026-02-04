Podcast
Whats_App_Image_2026_02_04_at_12_56_37_1_edcfa00fc2
Tamaulipas

Retiran cámaras irregulares de videovigilancia en Reynosa

La Guardia Estatal aseguró nueve cámaras de videovigilancia instaladas de forma irregular en tres colonias de Reynosa durante recorridos de vigilancia

  • 04
  • Febrero
    2026

Durante recorridos de seguridad y vigilancia en distintos sectores del municipio de Reynosa, personal de la Guardia Estatal retiró y aseguró nueve cámaras de videovigilancia que se encontraban instaladas de manera irregular.

Los dispositivos fueron localizados en las colonias Cinco de Diciembre, Aztlán y Los Doctores, como parte de las acciones preventivas implementadas por las autoridades estatales.

De acuerdo con la información oficial, las cámaras se encontraban colocadas en postes de línea telefónica, por lo que fueron retiradas conforme a los protocolos establecidos.

WhatsApp Image 2026-02-04 at 12.56.36.jpeg

Una vez asegurados, los artefactos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJT) para las investigaciones correspondientes.

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) informó que, a través de la Guardia Estatal, se mantiene el trabajo permanente para prevenir, atender y disuadir el delito en la entidad.

WhatsApp Image 2026-02-04 at 12.56.36 (1).jpeg


