Retiran cámaras irregulares de videovigilancia en Reynosa

Durante recorridos de seguridad y vigilancia en distintos sectores del municipio de Reynosa, personal de la Guardia Estatal retiró y aseguró nueve cámaras de videovigilancia que se encontraban instaladas de manera irregular.

Los dispositivos fueron localizados en las colonias Cinco de Diciembre, Aztlán y Los Doctores, como parte de las acciones preventivas implementadas por las autoridades estatales.

De acuerdo con la información oficial, las cámaras se encontraban colocadas en postes de línea telefónica, por lo que fueron retiradas conforme a los protocolos establecidos.

Una vez asegurados, los artefactos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJT) para las investigaciones correspondientes.

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) informó que, a través de la Guardia Estatal, se mantiene el trabajo permanente para prevenir, atender y disuadir el delito en la entidad.





