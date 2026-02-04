Analizarán el impacto del acuerdo por el agua

Tras darse a conocer que México y Estados Unidos alcanzaron un acuerdo para saldar la deuda que se mantiene por el trasvase de agua al país vecino, autoridades de Tamaulipas se reunirán para analizar cuál será el impacto de esta decisión en la entidad.

El gerente general de la Junta de Aguas y Drenaje (JAD), Marco Antonio Hernández, informó que en los próximos días se llevará a cabo una reunión del Semáforo del Agua, la cual contará con la presencia de Raúl Quiroga Álvarez, secretario de Recursos Hidráulicos del estado.

Durante este encuentro, el funcionario estatal dará a conocer el estatus actual de la disponibilidad de agua en Tamaulipas, así como los escenarios previstos para el año 2026, en un contexto marcado por la sequía.

Hernández destacó que la presa Falcón se ha mantenido durante los últimos tres años con apenas un 12 por ciento de almacenamiento, sin que hasta el momento se haya registrado desabasto para la población.

No obstante, subrayó que, en caso de agravarse la situación, el sector agrícola sería el primero en verse afectado, al ser el principal consumidor del recurso hídrico.

Finalmente, reiteró la importancia de mantener y reforzar las medidas de cuidado y uso responsable del agua, a fin de garantizar el abasto para el consumo humano y enfrentar los retos que se prevén en los próximos años.

Trasvase podría afectar más a Tamaulipas

De acuerdo con especialistas en gestión del agua, el cumplimiento del tratado obliga a México a transferir volúmenes desde presas ubicadas en el norte del país, principalmente en la cuenca del río Bravo, lo que impacta directamente a entidades como Tamaulipas, donde el recurso ya es limitado por la sequía prolongada y el crecimiento de la demanda agrícola, industrial y urbana.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló que Tamaulipas es la entidad con mayores vulnerabilidades en cuanto al suministro del recurso. Durante su conferencia matutina, la mandataria admitió que, si bien el sistema no ha puesto en riesgo a la población en general, el estado fronterizo presenta una situación delicada.

“No se ha puesto en riesgo a nadie, pero en particular quien puede llegar a tener problemas, que de por sí ya los tiene, es Tamaulipas”, advirtió Sheinbaum.

Productores de los distritos de riego 025 y 026 han manifestado su preocupación ante la reducción de volúmenes disponibles, al advertir que miles de hectáreas podrían quedar sin riego en los próximos ciclos agrícolas, lo que pondría en riesgo la producción de granos, sorgo y hortalizas, además de afectar el empleo rural.

A nivel urbano, autoridades municipales han reconocido que varias ciudades fronterizas y del centro del estado podrían enfrentar restricciones en el suministro de agua potable, especialmente durante los meses de mayor consumo, situación que impactaría directamente a la población.

Organizaciones civiles y expertos han pedido al Gobierno federal replantear la estrategia de entrega de agua, priorizando el consumo humano y la seguridad alimentaria en regiones vulnerables como Tamaulipas, antes de cumplir compromisos internacionales sin considerar las condiciones climáticas actuales.

Advierten que, de mantenerse el esquema actual, el estado podría enfrentar una crisis hídrica sin precedentes, con consecuencias económicas, sociales y ambientales de gran magnitud.

Comentarios