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Tamaulipas

“El Tigre Móvil” de Victoria: la noble labor de Emanuel Guerra

Emanuel recorre diversos puntos de la ciudad con un objetivo claro: llevar un plato de comida caliente a estudiantes foráneos

  • 13
  • Mayo
    2026

En las calles de Ciudad Victoria, la solidaridad tiene nombre y apellido: Emanuel Guerra González, un victorense ejemplar que ha convertido la generosidad en su sello distintivo.

Conocido por la comunidad como "El Tigre Móvil", este ciudadano ha dedicado los últimos nueve años de su vida a una misión altruista que busca aliviar las necesidades de quienes más lo requieren.

“Este programa nace hace nueve años en la UAT, donde yo tenía mi negocio de comida, y sé las necesidades por las que atraviesan los estudiantes, sobre todos los foráneos, que en ocasiones ni desayunan”, explicó.

Recorre la ciudad entregando alimentos

A bordo de su motocicleta, Emanuel recorre diversos puntos de la ciudad con un objetivo claro: llevar un plato de comida caliente a estudiantes foráneos que han dejado sus municipios de origen en busca de superación académica, así como a padres de familia que atraviesan por una difícil situación económica y se encuentran en la búsqueda activa de un empleo.

“La finalidad es que le sigan echando ganas a sus estudios y que tengan con que alimentarse durante la mañana, nada tiene que ver con alguna religión, mucho menos con partidos políticos, lo hago porque me nace y porque me gusta aportar mi granito de arena, ahorita estoy desempleado, pero no me rindo, sigo vendiendo mis platillos de diferentes guisos y seguiré apoyando a los estudiantes”, señaló.

Una labor solidaria que continúa en Ciudad Victoria

Aunque la pandemia por COVID-19 lo obligó a realizar una pausa necesaria en su labor, "El Tigre Móvil" ha retomado su camino con más fuerza.

Para él, esta iniciativa no es solo una entrega de alimentos, sino un gesto de empatía y apoyo para aquellos que enfrentan retos diarios lejos de casa o en situaciones de vulnerabilidad.

Su historia es un recordatorio de que, con voluntad y corazón, es posible marcar una diferencia positiva en el tejido social victorense.

La labor de Emanuel Guerra continúa siendo un faro de esperanza para muchos jóvenes y familias, demostrando que, en Victoria, la solidaridad es el motor que nos impulsa a salir adelante juntos.


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