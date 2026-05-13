Rusia lanza 800 drones a Ucrania pese a rumores de posible paz

Rusia disparó al menos 800 drones en una enorme andanada diurna contra unas 20 regiones de Ucrania el miércoles, al asesinar a seis personas e hiriendo a decenas.

El ataque comenzó a media mañana y duró horas en la capital y el puerto de Odesa en el mar Negro, entre otros centros de población, según señaló el presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky.

“Nuestros soldados están defendiendo a Ucrania, pero el objetivo evidente de Rusia es sobrecargar las defensas aéreas”.

Hungría convoca a Rusia por ataque de drones en su frontera

El primer ministro húngaro, Péter Magyar, dijo que su nuevo gobierno ha convocado al embajador ruso para un ataque con drones cerca de la frontera de Hungría, en un cambio significativo respecto a las relaciones amistosas con Moscú de su predecesor, Viktor Orbán.

“El gobierno húngaro condena enérgicamente el ataque ruso contra Transcarpatia”, subrayó magiar a los periodistas.

Restos de drones cayeron en un área abierta del distrito Obolonskyi de Kiev sin causar víctimas, indicaron autoridades de la ciudad, al tiempo que los sistemas de defensa aérea enfrentaban drones rusos sobre la capital.

Estos ataques de Moscú contra su vecino no dan tregua, incluso cuando Ucrania se ve alentada por sus recientes logros militares y los presidentes estadounidense Donald Trump y Vladímir Putin sostienen que la guerra podría estar acercándose a su fin.

Por otra parte, los gobiernos europeos están evaluando la posibilidad de iniciar conversaciones con Putin.

Europa ha intentado durante años aislar al presidente ruso y castigó a su país con sanciones internacionales.

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