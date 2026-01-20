Podcast
Tamaulipas

Fuerzas federales capturan en Tamaulipas a líder delictivo

Elementos del Ejército y la Guardia Nacional detuvieron a José Ignacio 'N', operador financiero de un grupo delictivo con presencia nacional e internacional

Fuerzas federales y estatales detuvieron en Tamaulipas a José Ignacio “N”, alias “Nacho Vega”, identificado como uno de los principales líderes y operador financiero de un cártel de las drogas.

La captura fue realizada por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República, como parte de un operativo coordinado contra el crimen organizado.

Perfil del detenido

De acuerdo con autoridades federales, “Nacho Vega” fungía como jefe de las células vinculadas a delitos de alto impacto como secuestro, extorsión, homicidios, ataques a autoridades y tráfico de drogas, personas y armas hacia Estados Unidos.

El detenido cuenta con una orden de arresto vigente en el Distrito Sur de Texas por conspiración, distribución y contrabando de drogas, además de operar una empresa criminal transnacional.

Durante la detención, las autoridades aseguraron dos armas largas, así como cartuchos y cargadores, los cuales quedaron a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

 


