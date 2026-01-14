Aranceles de Estados Unidos presionan exportaciones mexicanas

Las exportaciones mexicanas atraviesan un escenario complejo debido a las restricciones arancelarias impuestas por Estados Unidos, lo que ha impactado al comercio internacional y a los flujos de mercancías, particularmente en regiones industriales y portuarias como el sur de Tamaulipas.

Adonay Navarro Saad, presidente de la Asociación de Industriales del Sur de Tamaulipas (AISTAC), explicó que las medidas arancelarias estadounidenses han provocado un efecto en cadena que afecta a distintos sectores productivos vinculados a la exportación.

"Las restricciones arancelarias que se dieron en Estados Unidos pegaron como una cadenita, como bola de nieve, hacia atrás, afectando importaciones de insumos que se transformaban aquí y cuyo destino final era ese país".

De acuerdo con lo expuesto por el sector industrial, los principales productos impactados en el comercio internacional con Estados Unidos son, el acero utilizado como insumo para procesos manufactureros, cuya importación y transformación se redujo significativamente por las restricciones arancelarias.

Materiales provenientes de Asia, especialmente de China, integrados en cadenas productivas mexicanas y que hoy elevan los costos de exportación. Vehículos y autopartes que han requerido ajustes en modelos y líneas de producción ante las nuevas condiciones arancelarias.

Derivados petroquímicos y plásticos, productos con alto componente de exportación que enfrentan mayor presión para competir por precio en el mercado internacional.

Adonay Navarro Saad indicó que esta situación se reflejó en una disminución del movimiento de ciertos tipos de carga, obligando a las empresas a replantear estrategias ante la alta dependencia comercial con Estados Unidos.

"Tenemos una fuerte dependencia de nuestros productos que se van a Estados Unidos; mientras no diversifiquemos mercados, este tipo de afectaciones seguirá impactando los volúmenes de exportación".

Europa como alternativa comercial

Frente a este contexto, el presidente de AISTAC destacó la importancia de fortalecer la apertura comercial hacia otros mercados, especialmente Europa, como una vía para reducir riesgos y ampliar oportunidades.

"Se ha hablado de fortalecer el tratado de libre comercio entre Europa y México, y eso abre una ventana importante para diversificar mercados".

Consideró que una mayor integración comercial con el bloque europeo permitiría amortiguar los efectos de las tensiones arancelarias con Estados Unidos y dar mayor estabilidad a las exportaciones mexicanas.

"El camino es diversificar, Europa representa una alternativa real para que nuestros productos sigan teniendo salida en el comercio internacional", concluyó.

