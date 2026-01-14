Las matanzas en Irán ya están bajando, afirma Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comentó este miércoles que fue informado de que las ejecuciones públicas para reprimir las protestas en Irán "están bajando".

"Nos han dicho que las matanzas en Irán están cesando. Han cesado, y no hay planes para ejecuciones", afirmó el mandatario en la apertura de un acto celebrado en la Casa Blanca.

Recordemos que el mandatario amenazó previamente al régimen de Ayatolá con tomar acciones militares en su contra si continuaban con las ejecuciones públicas de quienes fueron detenidos durante estas manifestaciones.

Además, resaltó que esta información le fue brindada por "fuentes muy importantes del otro bando", aunque todavía le resta corroborar que estas afirmaciones sean verdaderas.

Con esto, bajaría considerablemente la posibilidad de que se realice la supuesta ofensiva militar que estaba prevista para las próximas horas, sin embargo, esto todavía no puede quedar completamente descartado.

La represión cobra miles de vidas

Desde que comenzaron las protestas contra el régimen hace aproximadamente 18 días, el gobierno iraní habría ejecutado a 3,428 personas, según informó la ONG Iran Human Rights.

Irán responde a las amenazas

Por su parte, ministro de defensa de Irán, Aziz Nafizardeh, insistió que su país atacará las bases de Estados Unidos en la región si Washington decide tomar acciones contra el país.

