Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
TRUMP_manifestantes_iran_7e2a7805e3
Internacional

Las matanzas en Irán ya están bajando, afirma Donald Trump

Con esto, bajaría considerablemente la posibilidad de que se realice la supuesta ofensiva militar que estaba prevista para las próximas horas

  • 14
  • Enero
    2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comentó este miércoles que fue informado de que las ejecuciones públicas para reprimir las protestas en Irán "están bajando".

"Nos han dicho que las matanzas en Irán están cesando. Han cesado, y no hay planes para ejecuciones", afirmó el mandatario en la apertura de un acto celebrado en la Casa Blanca.

Recordemos que el mandatario amenazó previamente al régimen de Ayatolá con tomar acciones militares en su contra si continuaban con las ejecuciones públicas de quienes fueron detenidos durante estas manifestaciones.

trump-ciudadano-uzbeko.jpg

Además, resaltó que esta información le fue brindada por "fuentes muy importantes del otro bando", aunque todavía le resta corroborar que estas afirmaciones sean verdaderas.

Con esto, bajaría considerablemente la posibilidad de que se realice la supuesta ofensiva militar que estaba prevista para las próximas horas, sin embargo, esto todavía no puede quedar completamente descartado.

La represión cobra miles de vidas

Desde que comenzaron las protestas contra el régimen hace aproximadamente 18 días, el gobierno iraní habría ejecutado a 3,428 personas, según informó la ONG Iran Human Rights.

Irán responde a las amenazas

Por su parte, ministro de defensa de Irán, Aziz Nafizardeh, insistió que su país atacará las bases de Estados Unidos en la región si Washington decide tomar acciones contra el país.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Maria_Corina_Machado_arriba_Casa_Blanca_01696bce3e
Trump recibe a María Corina Machado; activista arriba Casa Blanca
Trump_Ley_Insurreccion_Minnesota_ICE_18839cc5fb
Trump amenaza con invocar Ley de Insurrección en Minnesota
inter_entrevista_alberto_pelaez_e8fb87c384
'El derecho internacional y la ONU han fracasado': Alberto Peláez
publicidad

Últimas Noticias

eua_buque_venezuela_ca370360d1
Incauta EUA otro petrolero vinculado a Venezuela en el Caribe
sergio_ramos_comprar_sevilla_fa26b98614
Sergio Ramos abre la billetera y busca comprar al Sevilla FC
06_ENTREGA_SAMUEL_GARCIA_45_NUEVAS_UNIDADES_A_RUTA_98_HEROES_DE_CAPELLANIA_PALACIO_DE_HIERRO_3ca4cb7972
Samuel García suma 45 nuevas unidades a Ruta 98
publicidad

Más Vistas

nl_samuel_metro_5ed7ffa7d2
Supervisa gobernador estaciones de L4 y L6 del Metro
Cambio_propietario_digital_Nuevo_Leon_5691b7729f
Cambio de propietario de auto será 100% en línea en 2026
EH_DOS_FOTOS_2026_01_13_T141205_816_6a06833bee
Sufre fracturas mujer al caer en plaza comercial de San Pedro
publicidad
×