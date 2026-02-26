Podcast
Directora de salud pide denunciar falsos fumigadores de dengue

Se ha reportado que estos estafadores operan en diversas zonas de la capital, incluyendo la colonia Estudiantil, Colonia Echeverría, Colonia Azteca

  • 26
  • Febrero
    2026

La directora del Distrito 1 de Salud para el Bienestar, Zelenney Rodríguez Mendoza, alertó a la población sobre la presencia de falsos trabajadores de la Secretaría de Salud que están visitando domicilios para ofrecer servicios de fumigación, aplicación de abate y vacunación de felinos y caninos.

Reciben reportes de personas que se hacen pasar por personal oficial

"Actualmente hemos recibido reportes de personas que se hacen pasar por trabajadores de la Secretaría de Salud, aplicando la vacuna antirrábica a caninos y felinos. Estas personas no son parte de nuestro personal", indicó Rodríguez. Además, se han recibido fotografías de los impostores para su identificación.

La funcionaria enfatizó que todos los servicios ofrecidos por la Secretaría de Salud son gratuitos y que el personal oficial se identifica con credenciales, sellos, firmas y chalecos de la dependencia. "Si alguien llega a su domicilio sin identificación y les entrega un comprobante sin logos ni firmas oficiales, es motivo de preocupación", advirtió.

Operan en diversas colonias de la capital

Se ha reportado que estos estafadores operan en diversas zonas de la capital, incluyendo la colonia Estudiantil, Colonia Echeverría, Colonia Azteca y el fraccionamiento Las Flores. Ofrecen servicios de fumigación a cambio de una gratificación de entre 50 y 100 pesos, lo cual es inusual, ya que estos procedimientos no tienen costo.

Rodríguez aclaró que el personal de vectores y zoonosis acude debidamente identificados y no solicitan ingresar a los domicilios, a menos que sea estrictamente necesario para la vacunación. "Ellos llevan formatos para llenar sus informes correspondientes", explicó.

Advierten riesgos por fumigaciones irregulares

Además, la funcionaria advirtió sobre los riesgos de las fumigaciones realizadas por los estafadores.

 "No sabemos qué tipo de material están utilizando. Podría ser un producto tóxico, mientras que los químicos que usamos son seguros para la población y las mascotas", concluyó.

Recomendaciones a la población

  • No permitir el acceso a personas no identificadas.
  • Reportar cualquier sospecha a las autoridades correspondientes.

