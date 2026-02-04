Realizan homenaje escolar tras fallecimiento en Ramos Arizpe

Compañeros, docentes y padres de familia de la Escuela Primaria José Clemente Orozco realizaron un homenaje simbólico para despedir a Paloma, en un acto que reunió a la comunidad educativa de Ramos Arizpe con globos blancos, aplausos y silencio.

Reflexionan sobre prevención de enfermedades por vectores

El acto abrió un espacio de reflexión sobre la prevención y detección temprana de enfermedades transmitidas por vectores, luego de los casos probables de rickettsiosis reportados en la colonia Manantiales.

Especialistas en salud recordaron que la garrapata habita en la tierra y la vegetación, y puede adherirse a personas sin que la mordedura sea perceptible.

Reiteran medidas en patios, viviendas y mascotas

Entre las recomendaciones se encuentran mantener patios limpios, evitar acumulación de objetos, realizar fumigaciones periódicas especialmente en pisos de tierra y revisar de forma constante a las mascotas.

Señalan que en muchos casos los perros funcionan como primer contacto antes de que la garrapata llegue al ser humano.

Llaman a identificar síntomas y permitir brigadas

Autoridades sanitarias reiteraron que los síntomas iniciales de la rickettsiosis pueden confundirse con otros padecimientos, como fiebre, malestar general y erupciones cutáneas, pero que la enfermedad puede evolucionar en pocos días si no se recibe tratamiento.

Mientras continúan las investigaciones, el llamado institucional y comunitario fue reforzar la prevención, atender cualquier síntoma de inmediato y permitir el acceso de brigadas de salud a los domicilios.

Comentarios