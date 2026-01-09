Podcast
Hallan_personas_no_localizadas_33837839ab
Tamaulipas

Encuentran 1,379 personas con reporte de 'no localizados'

Se implementaron estrategias basadas en el Protocolo de Búsqueda e Investigación para brindar apoyo a víctimas y familiares

  • 09
  • Enero
    2026

Durante el año 2025, derivado de las acciones de investigación, búsqueda e identificación de personas no localizadas y en estricto apego a los protocolos de actuación vigentes, se logró la localización de 1,379 personas que contaban con reporte de no localización en la entidad.

Implementan protocolos de búsqueda

Estos resultados fueron posibles gracias al trabajo coordinado de la Fiscalía Especializada en la Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas

Hallan-personas-no-localizadas.jpg

Para lograr estas acciones se implementaron estrategias basadas en el Protocolo de Búsqueda e Investigación y con un enfoque en la atención integral a las víctimas y sus familias.

Todas las personas localizadas recibieron acompañamiento, orientación y cuidado para salvaguardar su bienestar, seguridad y derechos durante todo el proceso.


