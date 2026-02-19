Podcast
Tamaulipas

Fallece joven que se disparó en la cabeza en Cd. Victoria

El trágico accidente ocurrió el pasado martes en su domicilio, ubicado en la Colonia Lázaro Cárdenas. "Goyito" se disparó accidentalmente en la cabeza

  • 19
  • Febrero
    2026

Familiares confirmaron el fallecimiento de Gregorio Tadeo Cuéllar Vázquez, conocido como "Goyito", de 10 años, quien luchó durante varios días por su vida en el área de urgencias del Hospital Infantil de Tamaulipas.

El trágico accidente ocurrió el pasado martes en su domicilio, ubicado en la Colonia Lázaro Cárdenas. "Goyito" se disparó accidentalmente en la cabeza mientras manipulaba un arma de postas, tras encontrarla al mover una caja.

WhatsApp Image 2026-02-19 at 3.22.39 PM (1).jpeg

Al darse cuenta de la gravedad de la situación, sus familiares llamaron al número de emergencias 9.1.1. Los cuerpos de auxilio llegaron rápidamente, brindándole los primeros auxilios y trasladándolo de emergencia al hospital, donde fue reportado en estado grave.

La capital del estado se encuentra conmocionada por este lamentable suceso, ocurrido en la Calle 28 con Avenida Central.

Descanse en Paz “Goyito”.


