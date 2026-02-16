Podcast
Tamaulipas

Trasladan adulta mayor a Ciudad Victoria tras meses hospitalizada

El traslado se realizó en un vehículo particular del DIF Tamaulipas, pese a que se esperaba que fuera efectuado mediante una ambulancia

  • 16
  • Febrero
    2026

La señora Nilda Perales Ramos, de 84 años, fue trasladada este lunes a la Casa del Adulto Mayor en Ciudad Victoria, luego de permanecer aproximadamente dos meses hospitalizada sin que se localizara a familiares que asumieran su cuidado.

El traslado se realizó en un vehículo particular del DIF Tamaulipas, pese a que se esperaba que fuera efectuado mediante una ambulancia, debido a la condición de salud de la adulta mayor y a las secuelas físicas que presenta.

La mujer permanecía internada en el Hospital General de Matamoros Dr. Alfredo Pumarejo desde el 16 de diciembre de 2025, fecha en que fue localizada en condiciones graves sobre la carretera a Playa Bagdad, a la altura del kilómetro 15, con signos de deshidratación y presunto estado de intoxicación.

Trasladada bajo meses de hospitalización

Tras dos meses de hospitalización sin que acudieran familiares a hacerse responsables de ella, autoridades determinaron su traslado a la capital del estado para que continúe bajo resguardo institucional y atención médica especializada.

Aunque su estado actual se reporta estable, continúa presentando afectaciones derivadas de los hechos ocurridos en diciembre, por lo que permanecerá bajo supervisión y cuidados permanentes en la institución correspondiente.


Comentarios

