Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Miguel_angel_flores_2026_2_1e2317aaa1
Tamaulipas

Se entregan 2,000 nombramientos a trabajadores de la educación

El secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, anunció que en lo que va del año se han otorgado 2 mil nombramientos a trabajadores de la educación

  • 19
  • Febrero
    2026

El secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, informó que, durante el presente año, se han entregado 2 mil nombramientos y que en los próximos días harán lo propio con la cantidad de 100 nombramientos más a trabajadores de la educación, principalmente de maestras y maestros frente a grupo, problemática que se ha venido arrastrando desde hace muchos años en Tamaulipas.  

“En este año ya van cerca de 2 mil nombramientos, claro ahí van entre promociones y reubicaciones, pero estamos previendo ahora que ya tengamos el ciclo escolar, con estudiantes de la normal, yo creo que volver a lanzar unas 500 nuevas plazas, esto depende del USICAM, depende de la federación”, señaló. 

 Durante la entrevista realizada en el marco de la conmemoración del 113 Aniversario del Día del Ejército Mexicano, ceremonia realizada en las instalaciones del 77 Batallón de Infantería de Ciudad Victoria, Valdez García, resaltó la buena relación entre la Secretaría de Educación y la Sección 30 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE), trabajo en equipo para la entrega de dichos nombramientos. 

El secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, anunció que en lo que va del año se han otorgado 2 mil nombramientos a trabajadores de la educación. En los próximos días, se prevé la entrega de 100 nombramientos adicionales, principalmente para maestras y maestros que están frente a grupo, abordando una problemática que ha persistido durante años en Tamaulipas.

“Hasta ahora, hemos entregado cerca de 2 mil nombramientos, que incluyen tanto promociones como reubicaciones. Con el inicio del ciclo escolar y la incorporación de estudiantes de la normal, estamos considerando lanzar alrededor de 500 nuevas plazas, aunque esto dependerá del USICAM y de la federación”, explicó Valdez García.

Durante una entrevista en el marco de la conmemoración del 113.° aniversario del Día del Ejército Mexicano, que tuvo lugar en las instalaciones del 77 Batallón de Infantería de Ciudad Victoria, el secretario destacó la colaboración entre la Secretaría de Educación y la Sección 30 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE), lo que ha facilitado la entrega de estos nombramientos.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

camillero_tamaulipas_435c5482c5
Liberan a camillero acusado de abuso sexual en autobús Transpais
imss_guarderias_sheinbaum_82e14ccc04
Critica Sheinbaum privatización de guarderías del IMSS
14430_7fbb053aa2
Cámara Baja argentina aprueba la reforma laboral con cambios
publicidad

Últimas Noticias

Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_aa98db4e65
Hijo de exsenador panista habría sido secuestrado y asesinado
fan_fest_mundial_nueva_york_47b5ca1c6a
Cancelan FanFest del Mundial en Nueva York; reconfiguran festejos
trump_aranceles_10_1e0bf44db6
Anuncia Trump arancel global del 10% tras fallo de la Corte
publicidad

Más Vistas

nl_cablebus_02120998df
Cablebús quitaría 27,000 autos del tráfico de San Pedro
congreso_nuevo_leon_ley_therian_4e0b951160
Presentan en el Congreso de Nuevo León la llamada 'Ley Therian'
Adrian_de_la_Garza_2731ff13ec
Supervisa Adrián de la Garza, Feria del Empleo con 9,000 vacantes
publicidad
×