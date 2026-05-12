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Tamaulipas

Fitness Fest impulsará ayuda sobre escuelas especiales

Fernando Hernández Arredondo informó que actualmente existen distintos puntos de venta físicos y digitales para adquirir los accesos al evento.

  • 12
  • Mayo
    2026

Con la finalidad de llevar ayuda a las escuelas de educación especial e inclusiva de niñas y niños en Reynosa, la Asociación Civil Manos Solidarias llevará a cabo el primer “Fitness Fest 2026: Actívate por la Inclusión”, evento que reunirá a destacados instructores y disciplinas deportivas de la ciudad.

Reunirá ocho coaches y diversas disciplinas

Fernando Hernández Arredondo explicó que el evento contará con ocho coaches locales y distintas actividades enfocadas en promover la activación física con causa social.

“El Fitness Fest ‘Actívate por la Inclusión’ es un evento deportivo que reúne a ocho coaches locales de Reynosa con diferentes disciplinas, desde clases funcionales, zumba, aqua zumba, pilates, barralates y yoga, todo por un costo de 250 pesos por las ocho disciplinas”, señaló.

Indicó que la finalidad es recaudar recursos para apoyar a niñas y niños de escuelas de educación especial e inclusiva mediante distintos estímulos y apoyos derivados de lo obtenido durante el evento.

Las escuelas de educación especial requieren constantemente recursos para tratamientos, terapias, alimentación especializada y otros apoyos esenciales para menores y jóvenes con discapacidad o necesidades especiales.

Llaman a la ciudadanía a sumarse

Por ello, organizadores hicieron un llamado a la ciudadanía para sumarse a esta causa y asistir el próximo 30 de mayo en las instalaciones del Petro Club 15 de Agosto, ubicado en la colonia Aztlán.

Fernando Hernández Arredondo informó que actualmente existen distintos puntos de venta físicos y digitales para adquirir los accesos al evento.

“Tenemos tres puntos de venta: el gimnasio ubicado en la calle 20, la clínica de rehabilitación Proaliv y aquí en las instalaciones del Petro Club 15 de Agosto. También lo pueden hacer de manera digital en Facebook e Instagram como Manos Solidarias Reynosa A.C.”, comentó.

Destacaron que cada acceso adquirido representa apoyo directo para instituciones que diariamente brindan atención especializada a niñas, niños, adolescentes y jóvenes en Reynosa.

El presidente de la asociación invitó a las familias a participar en esta actividad deportiva y solidaria que combinará ejercicio, convivencia y apoyo social.

“Sí es una fiesta deportiva, una fiesta donde te activas por la inclusión, haces ejercicio y es con un propósito. Es el sábado 30 de mayo en Petro Club 15 de Agosto, de 7:30 de la mañana a una de la tarde, con ocho clases de manera simultánea”, concluyó Fernando Hernández Arredondo.


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