Tamaulipas

Estudiantes realizan proyecto sobre las abejas meliponas

La actividad denominada 'Proyecto Ecológico' impulsa la reflexión sobre el papel de las abejas en la naturaleza y en la producción de alimentos

  • 23
  • Febrero
    2026

Estudiantes de la Primaria Matías S. Canales de Ciudad Victoria presentaron un proyecto ecológico enfocado en las abejas meliponas, con el objetivo de reflexionar sobre su importancia ambiental, cultural y productiva.

Destacan papel de la abeja sagrada maya

Durante la exposición, los alumnos explicaron la relevancia de la llamada abeja sagrada maya, especie milenaria que contribuye a la producción de diversos alimentos y cuenta con valor medicinal.

“Contribuyen a la elaboración del café, el aguacate, la sandía y la calabaza, que están en riesgo en las regiones. Hacemos un llamado a la conservación de las abejas, lo más importante es practicar la protección de su hábitat”.

WhatsApp Image 2026-02-23 at 8.16.22 PM.jpeg

Resaltan valor medicinal y cultural de la miel

La maestra Marcela de la Cruz Martínez subrayó que la miel de abeja melipona se utiliza para tratar infecciones, quemaduras y problemas digestivos y oculares, además de su valor simbólico por su producción limitada.

“Es un proyecto ecológico que introduce a los niños a reflexionar sobre las abejas meliponas, que tienen una relación milenaria con los grupos mayas. Debemos concientizar que es fundamental cuidarlas, ya que son polinizadores. Los niños, a veces, juegan a matarlas, pero es crucial que comprendan su importancia”.

Promueven investigación y cuidado ambiental

La actividad denominada "Proyecto Ecológico" impulsa la reflexión sobre el papel de las abejas en la naturaleza y en la producción de alimentos, además de fortalecer habilidades matemáticas y valores de respeto al medio ambiente mediante una metodología basada en la investigación.

“La abeja melipona es una abeja que no tiene aguijón; produce miel y cera, y con la cera se pueden hacer cosméticos, talco y muchas otras cosas”.


