Establecen acuerdos para rescate del Campo Mexicano

Autoridades federales establecieron diversos acuerdos para proceder con el rescate del Campo Mexicano.

De acuerdo con lo establecido durante la mesa de diálogo realizada el pasado 17 de diciembre en la Ciudad de México, el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano y autoridades del Gobierno Federal para reafirmar la disposición de ambas partes para llegar a una solución.

Se estableció que este jueves se instalarán mesas técnicas en agricultura para analizar propuestas de pignoración de frijol, maíz, sorgo, trigo, cebada y soya, así como una mesa con Alimentación para el Bienestar.

Mientras que para el próximo 12 de enero se realizará una reunión específica para discutir propuestas del FNRCM sobre el ordenamiento del mercado y comercialización del maíz.

Además, se llegó a un acuerdo para atender los canales formales, con participación de las dependencias competentes y los productores sobre los temas relacionados con el T-MEC. Por lo que será en la primera quincena de enero cuando se defina la agenda y metodología del diálogo.

Acciones establecidas para reforzar seguridad

El Gobierno de México dio a conocer a través de redes sociales algunos de los acuerdos establecidos en dicha reunión.

Por medio de redes sociales de Servicio Informativo del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, se dio a conocer las acciones acordadas en temas de seguridad:

#Nacional



El Gobierno de México (@GobiernoMX) informó que el pasado 17 de diciembre sostuvo mesas de trabajo con representantes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y del sector transportista, en las cuales se alcanzaron acuerdos importantes "para… pic.twitter.com/aGznsa3Jc0 — SPR Informa (@SPRInforma) December 18, 2025

Comentarios