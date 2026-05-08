Estado fortalece sector de la construcción en Tamaulipas

El secretario del Trabajo y Previsión Social, Luis Gerardo Illoldi Reyes, informó sobre la apertura del Programa de Capacitación para Trabajadores de la Construcción, iniciativa enfocada en promover el desarrollo profesional y la competitividad laboral en Tamaulipas.

“Estas acciones son con el objetivo de fortalecer las habilidades técnicas y mejorar las condiciones laborales de las y los trabajadores del sector de la construcción”, señaló.

Participan organismos y empresas del sector

En los procesos de capacitación participan organismos empresariales, instituciones de vivienda y empresas vinculadas al ramo de la construcción, dejando en claro que es fundamental invertir en la preparación del capital humano para fortalecer el crecimiento del sector.

“La capacitación laboral representa una herramienta clave para elevar la productividad, garantizar mejores condiciones de trabajo y abrir nuevas oportunidades de desarrollo para las y los trabajadores de Tamaulipas”, dijo el secretario del Trabajo en Tamaulipas.

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