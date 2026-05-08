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Finanzas

Arca Continental, entre los 100 mejores empleadores de México

La empresa fue reconocida como una de las mejores para trabajar al formar parte del ranking “Los Mejores Empleadores de México 2026”, elaborado por Statist

  • 08
  • Mayo
    2026

La empresa regiomontana Arca Continental fue reconocida como una de las mejores empresas para trabajar en el país al formar parte del ranking “Los Mejores Empleadores de México 2026”, elaborado por la empresa Statista, en colaboración con Forbes México.

El listado se construyó con base en encuestas a más de 10,000 profesionales en el país, quienes evaluaron tanto a sus propias empresas como a otras del sector. 

Para ser consideradas, las organizaciones debían tener su sede en México y contar con al menos 250 colaboradores. En total, fueron analizadas más de 2,000 empresas.

La evaluación toma en cuenta factores como la cultura organizacional, las oportunidades de desarrollo profesional, la compensación, la reputación de la empresa y las condiciones laborales, considerados clave para la construcción de entornos de trabajo de alto desempeño.

“Este reconocimiento refleja una forma de hacer empresa que hemos construido durante más de cien años: poner a las personas en el centro, impulsar su desarrollo y crear entornos de trabajo basados en el respeto, la inclusión y las oportunidades de crecimiento”, señaló Denise Martínez, directora ejecutiva de Capital Humano de la compañía.

Algunos de los indicadores que destacan a la empresa son que su rotación de personal se redujo en 15.7% desde 2023, y que las vacantes que se cubrieron de manera interna pasaron de un 25.58% en 2024 a 68.41% en 2025, reforzando la confianza de la organización en su gente.


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