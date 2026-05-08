Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_05_08_at_3_35_33_PM_f88a3f02d5
Tamaulipas

Realizan acciones de rehabilitación de vialidades en Victoria

En atención a la instrucción del alcalde Eduardo Gattás Báez, la Secretaría de Obras Públicas del Municipio se dio respuesta a reportes ciudadanos

  • 08
  • Mayo
    2026

Como parte del Programa Permanente de Bacheo para mejorar la movilidad y seguridad vial en la ciudad, el gobierno de Victoria rehabilitó al cierre de abril 3 mil 090 metros cuadrados de pavimento dañado y 24 mil 700 metros cuadrados de nivelación de calles y caminos rurales.

Atienden reportes ciudadanos en distintos sectores

En atención a la instrucción del alcalde Eduardo Gattás Báez, la Secretaría de Obras Públicas del Municipio se dio respuesta a reportes ciudadanos, en medios de comunicación, número 072 de Atención Ciudadana, solicitudes en el programa Día del Pueblo, a través de secretarias y distintas áreas del Ayuntamiento.

Las colonias beneficiadas con trabajos de bacheo fueron la América de Juárez, Vamos Tamaulipas, Las Palmas, Fidel Velázquez, Héroes de Nacozari, Del Periodista, Miguel Alemán, Industrial y Valle de Aguayo; así como en calles de los fraccionamientos Del Valle, Los Olivos, Los Ébanos y residencial Las Palmas.

Realizan nivelación en colonias y caminos rurales

En tanto, que, con rastreo y nivelación de calles se atendieron peticiones de habitantes de las colonias Altas Cumbres, Luisa Montemayor, Linda Vista, Bosque de San Miguel, Vamos Tamaulipas, Enfermeras, Almendros, La Presita, Cuauhtémoc; y caminos rurales de los ejidos Alianza de Caballero y Fuerte de Portes Gil.

Con estas acciones, el gobierno de Victoria mejoró la calidad de vida de 9 mil 800 ciudadanos para eficientar el traslado, movilidad y conectividad de automovilistas, transportistas, ciclistas y peatones.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2_0e4c300fa8
Activan Operativo 'Radar' en carreteras con más accidentes
carretera_victoria_mante1_766d9ad3c3
Tras denuncias, rehabilitan tramo en la carretera Victoria-Mante
fdfada48_0011_47a4_b7b3_f4079e57d0e5_44b5424c38
Saltillo llama a extremar precaución por obras en periférico LEA
publicidad

Últimas Noticias

el_horizonte_info7_mx_9_16bd6c21d5
Esposa de José Eduardo habla sobre acusaciones contra Vadhir
AP_26129689789688_aaeb79d96b
Trump anuncia tregua Rusia y Ucrania con canje de prisioneros
el_horizonte_info7_mx_8_f1642374b0
J-Hope sorprende con canción de Fuerza Regida
publicidad

Más Vistas

nl_presa_leon_5eb3f2a3d0
'Ruge' la Presa León: comenzará a dar agua a Nuevo León en junio
choque_san_pedro_ab11e58ae4
Salen de fiesta y chocan contra luminaria en San Pedro
Whats_App_Image_2026_05_06_at_6_25_36_PM_029dcf8ac4
Inauguran el Costco más grande de Latinoamérica en Escobedo
publicidad
×