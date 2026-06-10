Evento cultural deriva en confrontación política en Reynosa

Lo que debía ser una actividad cultural terminó convertido en un episodio de confrontación política en Reynosa. La presentación de un libro se vio opacada por una protesta encabezada por integrantes del Sindicato Autónomo de Plantas Maquiladoras contra Héctor Garza González, conocido en el ámbito político como "El Guasón".

Protesta interrumpe presentación de libro

Desde su llegada al Museo del Ferrocarril, un grupo de obreras y simpatizantes del movimiento sindical le cerró el paso al exfuncionario federal y lanzó consignas en su contra. Entre gritos y reclamos, algunas manifestantes lo señalaron de presuntas conductas ofensivas hacia trabajadores y mujeres, aunque sin presentar públicamente pruebas durante la protesta.

La tensión aumentó rápidamente y los reclamos obligaron a Garza González a resguardarse en el interior de las oficinas del recinto mientras los manifestantes continuaban exigiendo que abandonara el lugar.

Sin embargo, el momento más álgido ocurrió cuando varios inconformes comenzaron a lanzar huevos hacia el político. Los proyectiles impactaron no solo al invitado, sino también parte de las instalaciones del museo, convirtiendo un evento literario en una escena más cercana a una protesta electoral que a una actividad cultural.

Versiones de los asistentes señalaron que previamente se había solicitado a Héctor Garza ingresar solo al área donde ya se encontraban reunidos integrantes del sindicato. Fue precisamente en ese punto donde se registró el intercambio que detonó el zafarrancho.

Cuando el incidente parecía haber concluido, la atención se trasladó a la llegada del alcalde de Reynosa, Carlos Peña Ortiz. Su presencia llamó la atención debido a que ingresó al recinto entre muestras de apoyo de algunos manifestantes y fue visto saludando y abrazando a participantes de la protesta, una imagen que rápidamente alimentó interpretaciones políticas sobre lo ocurrido.

La situación obligó a la intervención de elementos de seguridad para resguardar a estudiantes de una universidad privada que también se encontraban en el lugar y que quedaron atrapados en medio de la confrontación.

Persisten dudas sobre el origen de la manifestación

Al término del incidente, las preguntas sobre el origen de la protesta permanecieron sin respuesta. Ni los organizadores de la manifestación ni algunos de sus participantes ofrecieron una explicación detallada de las acusaciones lanzadas contra Garza González.

Incluso uno de los representantes sindicales y regidor del Ayuntamiento abandonó la entrevista cuando era cuestionado sobre los motivos del reclamo.

Más allá de los huevos, los gritos y el desorden, el episodio dejó al descubierto el creciente nivel de polarización política que comienza a sentirse en Reynosa.

Lo que inició como una presentación de libro terminó convirtiéndose en un anticipo del ambiente de confrontación que podría marcar el próximo proceso electoral en Tamaulipas.

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