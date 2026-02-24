Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
IMG_9923_e3390fc32b
Coahuila

Registro de preinscripciones en Ramos Arizpe bajan 50%

Pese a la baja en el módulo municipal, existe la posibilidad de que algunos padres de familia hayan realizado el trámite directamente en las escuelas u online

  • 24
  • Febrero
    2026

El módulo de apoyo para preinscripciones instalado en la Presidencia Municipal registró una disminución cercana al 50 por ciento en comparación con el año pasado, informó el secretario de Desarrollo Social, José Humberto García Zertuche, quien atribuyó esta baja al regreso de familias a sus ciudades de origen tras los ajustes laborales realizados por empresas en enero.

De acuerdo con el funcionario, hasta el corte más reciente se habían contabilizado alrededor de 220 trámites, mientras que en el mismo periodo del año anterior la cifra superaba los 500 registros.  

Señaló que el comportamiento fue notoriamente más bajo, particularmente en el nivel de preescolar.

IMG_9921.jpeg

García Zertuche explicó que, aunque el porcentaje no representa una cifra alarmante en términos poblacionales, sí refleja un movimiento migratorio vinculado a trabajadores que perdieron su empleo durante el primer mes del año y optaron por retornar junto con sus familias a otras entidades.

Indicó que, pese a la baja en el módulo municipal, existe la posibilidad de que algunos padres de familia hayan realizado el trámite directamente en las escuelas o a través de la plataforma digital oficial, por lo que el balance final dependerá de la consolidación de datos por parte de la autoridad educativa.

El secretario reiteró que la educación pública está garantizada para todos los menores en el municipio y aseguró que existen espacios disponibles en planteles, aunque no necesariamente en los más cercanos al domicilio de los solicitantes.

Finalmente, informó que el módulo continuará operando el resto de la semana para atender movimientos o aclaraciones pendientes y recordó que el Ayuntamiento trabaja de manera coordinada con la Secretaría de Salud y el DIF Municipal en el monitoreo de solicitudes relacionadas con campañas de vacunación en escuelas.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2024_08_04_at_8_57_03_PM_44df494daa
Subasta de AHMSA dependerá de postores participantes
b23c15c1_1c3d_4ea0_b293_cab1aa37576b_e00f4cb224
Aprueba cabildo de Ramos Arizpe donación de inmueble
IMG_0071_96e4441f9f
Preinscripciones para escuelas en Coahuila cierran el viernes
publicidad

Últimas Noticias

HCD_Wm30_Xo_A_Avyu_A_7708f46a6f
México golea 4-0 a Islandia con todo el poder 'chiva'
IMG_0056_05fdf27477
Ramos Arizpe proyecta ruta para conectar ejidos con la ciudad
ESPAR_0f81a4f12d
Ciudad Victoria tendrá representación deportiva en Puebla
publicidad

Más Vistas

ab7b59142cf42697ca1bc8fe19c1243cef4de725_af8474ec39
Caso 'El Mencho': cuando el amor es más rastreable como el dinero
Whats_App_Image_2026_02_24_at_8_22_17_PM_c7aae7500a
Trump se adjudica éxito de operativo contra 'El Mencho'
Whats_App_Image_2026_02_24_at_3_26_00_PM_7ff853ff78
Invita Cruz Roja a experiencia con causa en el Campestre
publicidad
×